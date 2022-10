Οικονομία

Υπόθεση Πάτση - ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας υπέβαλε ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Τι λένε πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ.

Την παραίτησή του για λόγους ευθιξίας για την υπόθεση Πάτση υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος.

Η παραίτησή του έρχεται μετά τη διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από τη ΝΔ και τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου, που κατήγγειλε τον Ανδρέα Πάτση για απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια μέσω ΕΛΤΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Ηλιόπουλος είχε δηλώσει: «Ο κ. Πάτσης όχι μόνο πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το πόθεν έσχες του, αλλά εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια από τον κ. Πιερρακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ για νομικές συμβουλές. Το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Η αποπομπή των κ. Πιερρακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Μετά, περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης γιατί καλύπτει τόσες μέρες το πλιάτσικο των εκλεκτών του».

Ως προς τα ΕΛΤΑ, αρμόδιες πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνουν ότι τα ΕΛΤΑ ΑΕ δεν είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου αλλά έχουν περάσει στην κυριότητα του Υπερταμείου, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ



"Με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, περί αμοιβών τις οποίες έδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς τον βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Πάτση για νομικές υπηρεσίες, τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν τα εξής:

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την διεθνή Νομική Εταιρεία DLA Piper UK LLP, για την εκπροσώπησή τους στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα στην Κομισιόν και την DG Comp. Η συνεργασία με τον Διεθνή Νομικό Οίκο ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα παραπάνω θέματα κατέστη αναγκαία λόγω της ανάγκης συστηματικής υποστήριξης των ΕΛΤΑ σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ανταγωνισμού, Καθολικών Υπηρεσιών κλπ. τα οποία προέκυψαν από την έναρξη υλοποίησης των δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας το 2021.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες για τις οποίες κατέστη αναγκαία η σύμβαση, αφορούν:

1. Τη νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού, δικαίου κρατικών ενισχύσεων, αναφορικά με διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιων ανεξάρτητων και άλλων διοικητικών Ευρωπαϊκών αρχών ή/και των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.57982 για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρου αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.57538 ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή / και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αναφορικά με καταγγελία σχετικά με τυχόν κρατική ενίσχυση υπέρ των ΕΛΤΑ.

Τον πλήρη χειρισμό της υπόθεσης SA.56616 για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρου αποζημίωσης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας και οποιαδήποτε επακόλουθη συναφή διαδικασία.

Την παροχή νομικών υπηρεσιών για κάθε συναφές θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου, τιμολογείται μηνιαίως και σε κάθε περίπτωση μέχρις ολοκληρώσεως των υποθέσεων που αφορούν οι παραπάνω υπηρεσίες.

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών, γίνεται με βάση τους επίσημους τιμοκαταλόγους της DLA Piper. Τα δε ποσά των τιμολογίων αποστέλλονται προς πληρωμή από την έδρα της εταιρείας και τις οικονομικές της υπηρεσίες, προς τις οποίες γίνεται και η πληρωμή. Σημειώνεται, δε, ότι όλες οι αποφάσεις πληρωμών, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια", στο πλαίσιο του ν. 3861/2010 και του ν. 4727/2020

Κατά συνέπεια δεν τίθεται ζήτημα αυτοτελών αμοιβών των Ελληνικών Tαχυδρομείων προς τον κ. Πάτση, νόμιμο αντιπρόσωπο της DLA Piper στην Ελλάδα. Η όποια δική του αμοιβή προσδιορίζεται από το πλαίσιο και τους όρους συνεργασίας του με την Νομική Εταιρεία, καταβάλλεται από αυτήν, και βέβαια όχι από τον εκάστοτε πελάτη της.

Παρ’ όλα αυτά, για λόγους προσωπικής ευθιξίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, υπέβαλε την παραίτησή του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., κ. Γρηγόρη Δημητριάδη."

Η ανακοίνωση του Υπερταμείου

«Το Υπερταμείο, μόλις έγιναν γνωστά τα δημοσιεύματα για το θέμα των ΕΛΤΑ, προέβη αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διερευνήσει όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης. Ακολούθως, έλαβε την επιστολή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου για λόγους ευθιξίας.»

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Χαλκιδική: Σκότωσαν 53χρονο με τσεκούρι

Τροχαίο - Λεσίνι: απανθρακώθηκε οδηγός μέσα σε αυτοκίνητο

Βόλος: Πατέρας μωρού κατηγορείται για βιασμό μαθήτριας