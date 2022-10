Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Φυσικό αέριο: “Δεν τα βρήκαν” οι υπουργοί Ενέργειας

Νέα συνάντηση τον Νοέμβριο για την υιοθέτηση των μέτρων. Που συμφωνούν και που διαφωνούν οι υπουργοί Ενέργειας.



Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 24 Νοεμβρίου, για την υιοθέτηση των μέτρων που θα μειώσουν τις τιμές της ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας της Τσεχίας, Γιοζεφ Σικέλα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, ο Γιοζέφ Σικέλα τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στις βασικές κατευθύνσεις των μέτρων που θα ρίξουν τις τιμές της ενέργειας και κάλεσαν την Επιτροπή να τις εξειδικεύσει.

Ειδικότερα, ο Γιόζεφ Σικέλα ανέφερε ότι «οι υπουργοί συμφώνησαν ότι πρέπει να εστιάσουμε στις κοινές προμήθειες φυσικού αερίου - είναι κάτι το οποίο συζητούμε εδώ και αρκετούς μήνες και πρέπει να αρχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από αξιόπιστους προμηθευτές», αμέσως μετά την περίοδο του καλοκαιριού.

Επιπλέον, οι υπουργοί Ενέργειας στηρίζουν ευρέως την εισαγωγή ενός δυναμικού πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που θα περιορίσει την υπερβολική αστάθεια των τιμών, είπε ο Τσέχος υπουργός. Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στον μηχανισμό διόρθωσης των τιμών του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο TTF. «Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι με το πλαφόν αυτό, θα συνεχίσουμε να μπορούμε να λαμβάνουμε από τις αγορές το αέριο που έχουμε ανάγκη», τόνισε ο Γ. Σικέλα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι Υπουργοί καλωσόρισαν τα μέτρα αλληλεγγύης, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν φυσικό αέριο, ακόμα και χωρίς τη σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ τους.

«Είχαμε μια λεπτομερή συζήτηση με τους Υπουργούς Ενέργειας για το πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον και πρόσθεσε ότι το πακέτο μέτρων που συμφωνήθηκε έχει σειρά σημαντικών στοιχείων πάνω στο οποίο «θα πρέπει να εργαστούμε μαζί για να υιοθετηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Ενέργειας».

Πρώτον, θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις κοινές αγορές φυσικού αερίου - είναι ισχυρή η στήριξη για αυτό το μέτρο μεταξύ των υπουργών, είπε η Επίτροπος Ενέργειας. «Αν γίνει αυτό θα αρχίσουμε να αγοράζουμε από κοινού φυσικό αέριο μετά τη θερινή περίοδο», πρόσθεσε. Δεύτερον, «υπάρχει ευρεία συναίνεση» ότι ένας συμπληρωματικός δείκτης για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως τα τέλη Μαρτίου, είναι ένα «πολύ χρήσιμο βήμα», είπε η Σίμσον.

Όσον αφορά το "δυναμικό πλαφόν" στην τιμή του φυσικού αερίου στο ΤTF, η κ. Σίμσον είπε ότι σήμερα έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση και η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα λεπτομερείς προτάσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει παράλληλα να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ και να αποτραπεί η αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου.

