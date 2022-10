Αθλητικά

Μπουντούτσνοστ - Προμηθέας: Ήττα στην παράταση για τους Αχαιούς

Ο Προμηθέας γύρισε από το -20, έφτασε μια άμυνα μακριά από τη νίκη στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά ηττήθηκε στην παράταση.

Στο Μαυροβούνιο διεκόπη το αήττητο σερί του Προμηθέα Πατρών στον Β' όμιλο του EuroCup. Οι Αχαιοί «έπεσαν» στην παράταση (81-81κ.α.) με το τελικό 89-95, απέναντι στην Μπούντουτσνοστ, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 2-1.

Από τον Προμηθέα των 15 λαθών, των 9/31 τριποντων και της χαμένης μάχης των ριμπάουντ (35 έναντι 43), ξεχώρισε ο Τζόι Γιάνγκ με 20 πόντους, ενώ κορυφαίος των νικητών ήταν ο Φιλ Μπουθ με 18.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-35, 69-52, 81-81κ.α., 95-89 παρ.

Μετά το ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο (26-23), ο Προμηθέας έχασε τη συνοχή του, η επίθεση του έγινε... προβληματική, απόρροια της αμυντικής προσπάθειας των γηπεδούχων και στο 20΄ έχασε την επαφή με την Μπούντουτσνοστ, η οποία πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (50-35).

Η αναποτελεσματική εικόνα του Προμηθέα συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, με τους Αχαιούς να μην μπορούν να... αναπνεύσουν από τη διάρκεια των γηπεδούχων στην άμυνα και στο 27΄ να βρίσκονται στο -20 (67-47 στο 27'). Ωστόσο, ο Προμηθέας μάζεψε τα κομμάτια του και στον... επίλογο της αναμέτρησης απάντησε με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 29-12, γράφοντας το 81-81 και στέλνοντας το ματς στην παράταση. Καταλυτική σε αυτό το διάστημα η ευστοχία του Προμηθέα από τα 6.75.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, πάντως, ο Προμηθέας έχασε και πάλι την αμυντική διάρκεια του, με τους γηπεδούχους να απαντούν με δικό τους επιμέρους σκορ 14-8 και να φτάνουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Γιοβάνοβιτς): Ρέινολντς 10 (2), Μπελ - Χέινς 16, Άτιτς 4, Μπουθ 18 (2), Καμπά 14, Λάζιτς, Γουάιτ 8, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 7, Ντρόμπνιακ 4, Πόποβιτς 8, Καμένιας 6.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιατράς): Κάουαν 15 (2), Ντάνγκουμπιτς, Γιανγκ 20 (1), Κοντίτ 2, Τσαϊρέλης 5, Μουράτος 8, Γκίκας 11 (3), Κακλαμανάκης 10, Σίμπσον 7 (1), Κουλμπόκα 11 (2).

Φωτογραφίες: basket.gr

