Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου

Τι υποστηρίζει η γυναίκα για τον βιασμό της, υπό απειλή μαχαιριού, ενώ περίμενε το λεωφορείο. Ο δράστης της ζήτησε να γίνει "το κορίτσι του"!

Τον εφιάλτη στα χέρια του αδίστακτου βιαστή της, έζησε τα χαράματα της Κυριακής, μια 34χρονη κοπέλα στο Παλαιό Φάληρο.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες του Vradini.gr, περίμενε στη στάση του λεωφορείου για να πάει στη δουλειά της. Ο δράστης την πλησίασε και με την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε κοντινό πάρκο. Την ξάπλωσε στο έδαφος, της έβγαλε τα ρούχα και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε τις αρρωστημένες του ορέξεις, σηκώθηκε και με ειρωνικό ύφος είπε στην 34χρονη «θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου».

Η κοπέλα έντρομη έβαλε τα ρούχα της, πήρε την τσάντα της και επέστρεφε στην στάση, όπου περίμενε το λεωφορείο ένας νεαρός, αλλά δεν του ζήτησε βοήθεια γιατί ντράπηκε όπως είπε στους αστυνομικούς.

Όπως είπε, ο βιαστής την ακολούθησε και είχε το θράσος να πάει δίπλα της και να της ζητήσει τον αριθμό του κινητού της. Η κοπέλα αρνήθηκε και τότε ο δράστης την απείλησε πως θα την σκοτώσει αν πει κάτι στην αστυνομία και έφυγε τρέχοντας.

Όταν απομακρύνθηκε αρκετά, η 34χρονη τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε τον βιασμό.

Στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφάλειας Π. Φαλήρου και κατέθεσε μήνυση. Στους αστυνομικούς περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη. Όπως ανέφερε ήταν λευκός, μιλούσε καλά Ελληνικά, κοντοκουρεμένος, εύσωμος, περίπου 1,70 ύψος. Σε φωτογραφίες που της έδειξαν το θύμα δεν αναγνώρισε τον βιαστή της.