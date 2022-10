Μαγνησία

Βόλος: Πατέρας μωρού κατηγορείται για βιασμό μαθήτριας

Η καταγγελία της μαθήτριας για βιασμό από τον άνδρα, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Ένας 22χρονος παντρεμένος πατέρας ενός ανήλικου παιδιού κατηγορείται για βιασμό μίας 16χρονης, μετά την καταγγελία της μαθήτριας.

Η 16χρονη έφτασε στις 3 η ώρα τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου και κατήγγειλε τον βιασμό της εντός ΙΧ αυτοκινήτου, σε παραθαλάσσια περιοχή της Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ του Σαββάτου, ο 22χρονος άνδρας μετέβη στο Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς, για να λύσει τις διαφορές του με έναν 26χρονο, ο οποίος τον συκοφαντούσε. Εκεί ξέσπασε άγριος καυγάς, με την 16χρονη κοπέλα που βρισκόταν στην παρέα του 26χρονου να παρεμβαίνει για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος κατηγορούμενος με έναν φίλο του και η 16χρονη με έναν δικό της φίλο αναχώρησαν και κατευθύνθηκαν σε χωριό της ευρύτερης περιοχής. Οι δύο φίλοι βγήκαν από το αυτοκίνητο για να κάνουν χρήση κάνναβης και ο 22χρονος με την 16χρονη έμειναν μέσα σε αυτό. Τότε, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους αστυνομικούς, ξεκίνησε ο εφιάλτης της, καθώς ο 22χρονος πατέρας της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη βίασε εντός του οχήματος.

Στη συνέχεια, όταν η παρέα έφτασε στον Βόλο, κατά τη διάρκεια της επιστροφής, η 16χρονη μετέβη στην Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για να υποβληθεί σε εξετάσεις που θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Ο φερόμενος ως δράστης αρνείται τις κατηγορίες και εκτιμά ότι οι εξετάσεις θα αποδείξουν ότι δε βιάστηκε ποτέ η 16χρονη από τον ίδιο.

