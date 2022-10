Πολιτική

Τσελίκ για Murat Reis: Η βάρβαρη Ελλάδα ευτελίζει την οθωμανική κληρονομιά

Νέα επίθεση στην χώρα μας εξαπολύει ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, σε σχέση με την αξιοποίηση του Murat Reis.

Βάρβαρη χαρακτήρισε την Ελλάδα ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, του ΑΚΡ, ο Ομέρ Τσελίκ, καταδικάζοντας την απόφαση να μετατραπεί η οθωμανική κληρονομιά Murat Reis Kulliye στη Ρόδο, σε μουσική ακαδημία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μέσω Twitter, ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι η βάρβαρη Ελλάδα θα πρέπει να ντρέπεται που ευτελίζει την οθωμανική κληρονομιά.

«Καταδικάζουμε την ασέβεια των ελληνικών αρχών προς πνευματικά κέντρα, τζαμιά και ηρώα. Είναι απαράδεκτο οι ελληνικές αρχές να μετατρέπουν την οθωμανική κληρονομιά Murat Reis Kulliye, η οποία βρίσκεται στο νησί της Ρόδου και περιλαμβάνει τζαμί, στοά δερβίσηδων και ηρώων, σε μουσική ακαδημία Η συστηματική πολιτική του αποχαρακτηρισμού οθωμανικών τουρκικών αντικειμένων εκ μέρους των ελληνικών αρχών αποτελεί ασέβεια προς την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να ντρέπονται για τις πρακτικές που αποσκοπούν στον εξευτελισμό των ηρώων μας», σημειώνει ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, προβαίνοντας παράλληλα και σε μία αντιπαραβολή για τον τρόπο που η Τουρκία αντιμετωπίζει τις ορθόδοξες εκκλησίες.

Yunan makamlar?n?n Osmanl? Turk eserlerine yonelik sistematik kimliksizlestirme politikas?, insanl?g?n ortak kulturel miras?na sayg?s?zl?kt?r. Sehitliklerimizi asag?lamaya donuk uygulamalardan utanc duymalar? gerekir. — Omer Celik (@omerrcelik) October 26, 2022

«Ως Τουρκία, δεχτήκαμε πολλές ελληνορθόδοξες εκκλησίες ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, τις αποκαταστήσαμε και τις ανοίξαμε για προσκύνημα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δείχνει μια βάρβαρη προσέγγιση στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και επιτίθεται βάναυσα στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά», αναφέρει ο Ομέρ Τσελίκ, προφανώς αρνούμενος αν μη τι άλλο να σχολιάσει τις εξελίξεις που δρομολόγησε η χώρα του, μεταξύ άλλων για την Αγιά Σοφιά και την Μονή της Χώρας..

