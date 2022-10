Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μέρα αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή. Μπροστά ή πίσω θα γυρίσουμε τους δείκτες;

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2022, θα εφαρμοστεί η αλλαγή ώρας.

Οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 4 την νύχτα, τα ρολόγια πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείχνουν 03:00.

Ουσιαστικά, την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Conde Nast Traveller: Τρία νησιά των Κυκλάδων στα καλύτερα της Ευρώπης

“The 2Night Show”: Ο Σταμάτης Φασουλής για το “μαράζι” του