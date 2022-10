Πολιτισμός

28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη: Η πρόβα του F-16 με ελιγμούς που κόβουν την ανάσα (εικόνες)

Εντυπωσιακοί ελιγμοί από το F-16 της ομάδας «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον ουρανό της Θεσσαλονίκης «έσκισε» το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς», της Πολεμικής Αεροπορίας, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο δοκιμών για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Το εντυπωσιακό θέαμα που «έκοψε την ανάσα» είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης αλλά και πλήθος κόσμου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, καθώς η πόλη σήμερα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς το 1912, αλλά και τον προστάτη της και Πολιούχο Άγιο Δημήτριο.

Ο πιλότος της ομάδας «Ζευς» πραγματοποίησε τολμηρούς ελιγμούς μια ανάσα από τις πολυκατοικίες, με τον κόσμο που βρίσκονταν στα μπαλκόνια του και στο πεζοδρόμιο να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Λίγα λεπτά αργότερα στον ουρανό της πόλης πέταξαν και το ιστορικό πολεμικό αεροσκάφος Spitfire συνοδευόμενο από F-16.

