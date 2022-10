Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Το σπιτικό φαγητό, η ακράτεια ούρων και το άγχος

Στην ατζέντα της εκπομπής ακόμη τι αντίκτυπο έχει στο σώμα μας η διάρκεια του ύπνου και ποιες τροφές επηρεάζουν τον πόνο της περιόδους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 10:00

Πώς επιδρά το σπιτικό φαγητό στην υγεία των Ελλήνων; Πόσο μαγειρεύουν οι νέοι μας;

Η διάρκεια του ύπνου έχει άμεσο αντίκτυπο στο σώμα μας. Τι δείχνει νέα μελέτη;

Λύσεις για την ακράτεια ούρων, που ταλαιπωρεί γυναίκες και άντρες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 10:00

Οι εναλλακτικοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε το έντονο άγχος. Τι δείχνουν οι μελέτες για το πλέξιμο;

Ποιες τροφές επηρεάζουν τον πόνο της περιόδου;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Μύθοι και αλήθειες για το τοξόπλασμα και τις γάτες.

