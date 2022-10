“The 2Night Show” με ξεχωριστούς καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Life

Μια ηθοποιό κι έναν χαρισματικό θεατράνθρωπο υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show», για πρώτη φορά, την Ελένη Βαΐτσου. Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια, στην Κάτω Τιθορέα , στο όνειρό της να ζήσει στην Αθήνα, αλλά και στις σπουδές Οικονομικών, τις οποίες εγκατέλειψε, για να ακολουθήσει την υποκριτική.

Άραγε, ο Αλέξης Γεωργούλης γνωρίζει ότι τον είχε σε αφίσα, στο εφηβικό της δωμάτιο; Πώς τη βοήθησε το «Μπρούσκο» να αποφασίσει με τι θέλει να ασχοληθεί στη ζωή της; Γιατί όταν πήγε στο Περού, της ζητούσαν αυτόγραφα στον δρόμο;

Θα ήθελε να παρουσιάσει πρωινή τηλεοπτική εκπομπή; Γιατί κρατάει μικρό καλάθι στην προσωπική της ζωή; Ποιες συμπεριφορές την πλήγωσαν στο ξεκίνημά της; Τέλος, μιλάει για τον ρόλο της στη σειρά «Η δική μας οικογένεια», και εξηγεί για ποιο λόγο απολαμβάνει περισσότερο την κωμωδία.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη και του «The 2Night Show», έρχεται και ο Σταμάτης Φασουλής. Ο χαρισματικός θεατράνθρωπος αφηγείται ιστορίες και μιλάει για σημαντικά πρόσωπα, τα οποία συνάντησε στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του πορεία.

Η συμβουλή του Δημήτρη Χορν για τις κριτικές, ο ενθουσιασμός της Μελίνας Μερκούρη για τις… μουστάρδες, το ενδιαφέρον του Μάριου Πλωρίτη για την Άντζελα Δημητρίου και η μεγάλη αλλαγή που έκανε ο Νίκος Κούρκουλος στο Εθνικό Θέατρο. Ποιες σκέψεις τον βασανίζουν, όταν μένει μόνος τα βράδια; Ποια ερώτηση δημοσιογράφου, η οποία τον προβλημάτισε, θυμάται μέχρι και σήμερα;

Γιατί νιώθει ότι έχει αδικήσει στο παρελθόν τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και τον Νίκο Κουρή; Επίσης, σχολιάζει τη «χολή» και την κακία που κυκλοφορεί στον χώρο του διαδικτύου και εξηγεί για ποιο λόγο αρνείται να έχει social media. Τέλος, μιλάει για το «J2US», για όσα γίνονται στα παρασκήνια με τους υπόλοιπους κριτές και περιγράφει γιατί οι «Βρυκόλακες» είναι η «must» παράσταση του φετινού χειμώνα.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

