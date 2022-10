Life

“The 2Night Show” - Ουζουνίδου: Ο Πάνος Νάτσης, οι “Σέρρες” και η συγκίνησή της (βίντεο)

Τι είναι η «ορνιθοφοβία» που δηλώνει ότι έχει και τι έχει ζητήσει να αλλάξουν στον ρόλο της, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;»;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε την Ελένη Ουζουνίδου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "The 2Night Show" σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την άνοδο της τηλεοπτικής της καριέρας που άργησε να έρθει, αλλά και την ανησυχία για το αν θα χαρακτηριστεί εμπορική. Στάθηκε, δε, και στις αναμνήσεις από τον αδικοχαμένο συνάδελφό της Πάνο Νάτση.

«Δεν περίμενα ότι θα γίνει αυτό το μπαμ στην τηλεόραση… Ξεκίνησα αργά να παίζω στην τηλεόραση, στα 42 μου… Τη φοβόμουν λίγο, φοβόμουν ότι μπορεί να ταυτιστώ. να γίνω “εμπορική”. Τίποτα τέτοιο δεν ισχύει, αν κάτι το αγαπάς και το κάνεις καλά, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία όπως υπογράμμισε και ο παρουσιαστής στην τηλεόραση υποδύεται κυρίως κωμικούς ρόλους, ενώ στο θέατρο της δίνονται κυρίως δραματικοί.

Η Λένα Ουζουνίδου είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως πάσχει από ορνιθοφοβία. Αυτό δεν της επιτρέπει να έρθει σε επαφή με πτηνά. Για τον λόγο αυτό άλλαξε το σενάριο της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;», που πρωταγωνιστεί στον ΑΝΤ1. Στο αρχικό σενάριο η Περιστέρα που έχει σαν κατοικίδιο μια κότα, την έχει αγκαλιά της. Με τις απαραίτητες αλλαγές την κότα την ανέλαβε ο παππούς Βασίλης Κολοβός.

Έπειτα, αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Πάνο Νάτση και αναφέρθηκε στο σοκ που της προκάλεσε ο θάνατός του σε τροχαίο δυστύχημα. Μαζί συνεργάστηκαν στο σίριαλ «Σέρρες» (σ.σ. η νέα δουλειά του Γιώργου Καπουτζίδη), ενώ είχε προηγηθεί η κοινή παρουσία τους και στην τηλεοπτική σειρά «Αστέρας Ραχούλας».

«Στις “Σέρρες” έκανα την Ευτυχία, τη μαμά του Πάνου Νάτση, με έχει σοκάρει ο θάνατός του. Δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από αυτό. Ένα εξαιρετικό πλάσμα. Εξαιρετικό χιούμορ. Γλύκα, ευγένεια. Ένα υπέροχο παιδί. Γνωριζόμασταν από τον “Αστέρα Ραχούλας” που ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, αλλά και του Πάνου ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε τηλεοπτικό σίριαλ. Από τότε συναντιόμασταν συχνά πυκνά, ξαναβρεθήκαμε στις “Σέρρες” πέρυσι για να κάνουμε τα γυρίσματα και μετά ήρθε αυτό το γεγονός που μας…» , είπε εμφανώς συγκινημένη η Ελένη Ουζουνίδου.

