“The 2Night Show” την Τρίτη με εκλεκτή παρέα (εικόνες)

Καλεσμένοι έκπληξη στο “The 2Night Show” της Τρίτης. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελένη Ουζουνίδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για το τηλεοπτικό της «μπαμ», το οποίο άργησε να έρθει, αλλά και για τον φόβο της να μην χαρακτηριστεί εμπορική. Τι θυμάται από τον τηλεοπτικό της γιο, Πάνο Νάτση, αλλά και από τα γυρίσματα της σειράς του Ant1+ «Σέρρες»; Γιατί στο θέατρο της δίνουν μόνο δραματικούς ρόλους, ενώ στην τηλεόραση, κατά κύριο λόγο, κωμικούς; Τι είναι η «ορνιθοφοβία» που δηλώνει ότι έχει και τι έχει ζητήσει να αλλάξουν στον ρόλο της, στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;»;

Τέλος, η Ελένη και ο Γρηγόρης δοκιμάζουν πάστες, που αν και έχουν πολύ περίεργες γεύσεις, φαίνεται να τις απολαμβάνουν!

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη και του «The 2Night Show», έρχεται και Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Πόση πείνα έχει περάσει σαν ηθοποιός στο ξεκίνημα της καριέρας του, και γιατί υποστηρίζει ότι του έφυγε το ακουστικό, με το ποσό που του πρότειναν, για την ταινία «Summer Lovers», με την Daryl Hannah; Πώς ήταν η σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος τον έκανε στα 62 του χρόνια, και γιατί τον πίεζε η μητέρα του να μάθει γράμματα; Ο Βλαδίμηρος μιλάει με αγάπη για τη γυναίκα της ζωής του, Έφη Μουρίκη, και εξηγεί γιατί δεν γεννήθηκε για να κάνει τον εραστή. Επίσης, αναφέρεται στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και στον κυρ-Ηλία, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια έχει βρει μια θέση στα σπίτια των τηλεθεατών. Θυμάται τα «ψέματα» που λέει, κατά καιρούς, στις συνεντεύξεις που δίνει; Γιατί ο Γρηγόρης του προσφέρει κόλλυβα; Τέλος, εξηγεί γιατί ο Γιώργος Κωνσταντίνου θα μπορούσε να είναι ο πατέρας του και μιλάει με θαυμασμό για τη θεατρική τους συνύπαρξη στην παράσταση «Παγίδα».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

