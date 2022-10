Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Το αφιέρωμα του “The 2Night Show” στον σπουδαίο Ολυμπιονίκη (βίντεο)

Αθλητικά

Το αφιέρωμα στην μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και η συγγνώμη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θέλοντας να τιμήσει τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, τον Αργυρό Ολυμπιονίκη που έφυγε από την ζωή την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, πρόβαλε στο «The 2night Show» ένα μικρό αφιέρωμα στην μνήμη του.

Το αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη



Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, ο γνωστός παρουσιαστής με stories του στο Instagram ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές καθώς το αφιέρωμα προβλήθηκε απότομα χωρίς τον πρόλογο που είχε ετοιμάσει ο ίδιος.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε ότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν προβλήθηκε η εισαγωγή στην οποία μιλούσε για τον σπουδαίο αθλητή που είχε την τύχη να γνωρίσει.

«Ζητάω συγγνώμη. Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν έδειξε ποτέ τον πρόλογο και ένιωσα πολύ άσχημα που μπήκε έτσι απότομα η συνέντευξη χωρίς να πω κάποια λόγια για τον Αλέξανδρο» είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

