Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Η νεαρέη γυναίκα νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στον κεντρικό δρόμο των Μαλίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μηχανή παρέσυρε 26χρονη η οποία μένει και εργάζεται στα Μάλια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε και μετέφερε την 26χρονη στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται με ελαφρύ τραύμα, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ταυτόχρονα η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

