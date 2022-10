Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις σε φάρμακα λόγω εξαγωγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για το θέμα ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, περιγράφει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

«Εδώ και ένα μήνα ψάχνω σε φαρμακαποθήκες για ένα συγκεκριμένο μυοχαλαρωτικό φάρμακο που χρειάζεται ένας ασθενής για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας. Ο ασθενής είναι κατάκοιτος έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται να λαμβάνει χρόνια θεραπεία για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης. Η θεραπεία απαιτεί οκτώ ενέσεις και εγώ έχω καταφέρει να βρω μόνο μία. Τι να πω στη μητέρα του;» αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς περιγράφοντας το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. «Ενα καθημερινό και μη διαχειρίσιμο πρόβλημα για εμάς αλλά και για τους ασθενείς, που αναγκάζονται να ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για το σκεύασμα που τους έχει γράψει ο γιατρός ή ακόμη και να διακόπτουν την αγωγή έως ότου βρουν το φάρμακό τους», όπως σημειώνει ο κ. Βαλτάς.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, πάνω από 200 φάρμακα για σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων είναι σε μόνιμη έλλειψη. Εάν σε αυτά προστεθούν και όσα διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες προς τα φαρμακεία, τότε ο κατάλογος με τις ελλείψεις μεγαλώνει. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή λείπουν περισσότερα από 400 φάρμακα πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα ασθενείς και φαρμακοποιοί να κάνουν αγώνα δρόμου μήπως μπορέσουν και εξασφαλίσουν κάποια από αυτά. Οι ελλείψεις αφορούν αναντικατάστατα φάρμακα, όπως αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, αντικαταθλιπτικά κ.ά.». Και όπως είπε στην «Κ» ο πρόεδρος του ΦΣΑ Κωνσταντίνος Λουράντος, «πριν από λίγες ημέρες ήρθε ένας πολίτης στο φαρμακείο μου (σ.σ. σε μεγάλη περιοχή της Αθήνας) και έψαχνε φάρμακο για ένα συγγενή του στην Καστοριά».

Παράλληλες εξαγωγές

Ο βασικός λόγος για τις ελλείψεις φαρμάκων, σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, είναι οι συνεχώς αυξανόμενες παράλληλες εξαγωγές. Οπως επισημαίνει ο κ. Βαλτάς, είμαστε η χώρα της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων, με αποτέλεσμα η εξαγωγή τους να είναι πολύ κερδοφόρος για τις φαρμακαποθήκες. Είναι ενδεικτικό ότι το κέρδος των φαρμακαποθηκών για τα σκευάσματα που διακινούν, το οποίο στην Ελλάδα ορίζεται στο 4,67%, μπορεί να πολλαπλασιαστεί όταν τα σκευάσματα πωληθούν στο εξωτερικό. Ετσι, σύμφωνα με καταλόγους που κυκλοφορούν μεταξύ των ενδιαφερομένων, με βάση την τιμή διάθεσης των σκευασμάτων στο εξωτερικό, για ένα πολύ κοινό κολλύριο το κέρδος φτάνει στο 189%, για ένα σκεύασμα για το άσθμα στο 106,7%, για ένα σκεύασμα για την ημικρανία στο 80% και για ένα μυοχαλαρωτικό το κέρδος εκτινάσσεται στο 277%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 έγιναν παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων αξίας 427 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όσο οι φαρμακευτικές εταιρείες βλέπουν τα φάρμακα που έχουν διαθέσει στην ελληνική αγορά να κυκλοφορούν στη Γερμανία ή στη Γαλλία, όπου οι ίδιες πωλούν τα σκευάσματά τους πολύ ακριβότερα, τόσο μειώνουν τις ποσότητες που διαθέτουν στην ελληνική αγορά.

Απαγόρευση

Η απάντηση της πολιτείας σε αυτό το φαινόμενο είναι να απαγορεύει τις παράλληλες εξαγωγές των φαρμάκων που είναι σε έλλειψη. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ΕΟΦ επικαιροποίησε τον κατάλογο των φαρμάκων για τα οποία έχουν απαγορευτεί προσωρινά οι παράλληλες εξαγωγές και ο οποίος περιλαμβάνει 79 σκευάσματα. Ο κατάλογος αυτός δεν συμπίπτει με τη λίστα των ελλείψεων που έχουν οι φαρμακοποιοί.

«Εχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα», σημειώνει ο κ. Βαλτάς. Κατά τον ΠΦΣ απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις για να αποκατασταθεί η επάρκεια της αγοράς. Αυτές, σύμφωνα με τον κ. Βαλτά, αφορούν την αυστηρή επιτήρηση των ποσοτήτων που διαθέτουν οι εταιρείες στην αγορά, τον έλεγχο των φαρμακαποθηκών και τη real time παρακολούθηση των εξαγωγών, καθώς και την καθιέρωση ενός πιο αυστηρού χρονικού πλαισίου όσον αφορά την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών. «Θα πρέπει η απαγόρευση να ισχύει για ένα χρόνο και όχι για λίγους μήνες όπως είναι σήμερα, προκειμένου να μην αποθεματοποιούνται φάρμακα με σκοπό να εξαχθούν αμέσως μόλις λήξει η απαγόρευση», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ και προσθέτει: «Θα πρέπει επίσης να υπάρξει σύστημα ειδοποίησης των γιατρών μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ώστε να μη γράφουν φάρμακα που είναι αποδεδειγμένα σε έλλειψη».

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους”: Τα ποσά και οι δικαιούχοι της επιδότησης

Μελίσσια: Μαθητές βανδάλισαν σχολείο - Τρεις συλλήψεις

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου