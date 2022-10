Μπουντούτσνοστ: Ο Άλφα Καμπά, κατέρρευσε περιμένοντας σε ουρά τράπεζας

Αθλητικά

Ο Γάλλος σέντερ των Μαυροβουνίων διακομίστηκε σε νοσοκομείο, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη του εμφάνιση κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας.

Ο παίκτης της Μπουντούτσνοστ, Άλφα Καμπά, κατέρρευσε σήμερα (26/10), ενώ βρισκόταν σε τράπεζα της Ποντγκόριτσα, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας του Μαυροβουνίου.

Ο Γάλλος σέντερ διακομίστηκε σε νοσοκομείο άμεσα. Πάντως, αν και παραμένει στο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του.

Χθες (25/10), ο Καμπά σημείωσε double double με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ απέναντι στον Προμηθέα Πατρών, στο EuroCup, με την Μπουντούτσνοστ να πετυχαίνει τη νίκη απέναντι στους Αχαιούς.

