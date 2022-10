Αθλητικά

Champions League: Η Ίντερ προκρίθηκε με θρίαμβο

Η Πόρτο έσπασε με «εκκωφαντικό» τρόπο το αήττητο της Μπριζ, μέσα στο Βέλγιο. Δείτε όλα τα αποψινά αποτελέσματα.

Η Ίντερ πάλεψε πολύ στα δύο παιχνίδια της με την Μπαρτσελόνα για να αφήσει την πρόκριση να της... ξεγλιστρήσει στο ματς με την Βικτόρια Πλζεν στην 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Οι "νερατζούρι" συνέτριψαν τους Τσέχους με 4-0 κι εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στους "16" της διοργάνωσης (10η ομάδα που πέρασε στα νοκ-άουτ), πετώντας εκτός συνέχειας την Μπαρτσελόνα, η οποία "υποβιβάστηκε" στα play off του Europa League. Την ίδια ώρα η Πόρτο έκανε... πάρτι στο "Jan Breydel Stadion", συντρίβοντας την Μπριζ με 4-0 και πληρώνοντας τους Βέλγους με το ίδιο... νόμισμα (είχαν επικρατήσει 4-0 στο "Dragao") έφτασε τις τρεις σερί νίκες και πλησίασε ακόμη περισσότερο την πρόκριση στους "16".

Στο Μιλάνο, η Ίντερ βγήκε αποφασισμένη απ' τα πρώτα λεπτά για να βρει ένα γκολ που θα διευκόλυνε το έργο της. Αφού έχασε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίωρο, έφτασε εντέλει στο 1-0 με τον Μιχιταριάν στο 35' απλοποιώντας τα πράγματα. Επτά λεπτά αργότερα ο Έντιν Ντζέκο "σφράγισε" το τρίποντο για την ιταλική ομάδα, τελειώνοντας τις όποιες... ελπίδες είχαν στη Βαρκελώνη για ενδεχόμενη απώλεια των "νερατζούρι". Στο 66' ήρθε ακολούθησε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Βόσνιου φορ, ενώ το... κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης της Ίντερ ήρθε στο 87' με το γκολ του Ρομέλου Λουκάκου, στην επιστροφή του σε... δράση έπειτα από 55 μέρες, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη βραδιά για την ιταλική ομάδα.

Στο Βέλγιο η Πόρτο έκανε το... τέλειο παιχνίδι απέναντι στην Μπριζ, η οποία εκτός από αήττητη ήταν (μέχρι το συγκεκριμένο ματς) και η μοναδική ομάδα στο Champions League που δεν είχε δεχθεί γκολ. Οι "δράκοι" ήταν εντυπωσιακοί, έχασαν πολλές ευκαιρίες και πήραν προβάδισμα με τον Ταρεμί στο 33'. Η φάση που έκρινε τα πάντα ωστόσο, ήρθε στο 51ο λεπτό. Ο Κάρμο έκανε ένα ανόητο πέναλτι στον Μέχελε μέσα στην περιοχή (τον κλώτσησε εκτός φάσης), όμως ο Ντιόγο Κόστα έκανε ξανά το... θαύμα του.

Ο 23χρονος γκολκίπερ της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας, απέκρουσε πρώτα την εκτέλεση του Βάνακεν, με τον διαιτητή να διατάσσει επανάληψη διότι είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή ο Εουστάκιο. Τη δεύτερη εκτέλεση ανέλαβε ο Λανγκ, ωστόσο ούτε αυτός κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ της Πόρτο που απέκρουσε πέφτοντας σωστά στην άλλη γωνία του. Αυτό ήταν το τρίτο πέναλτι που απέκρουσε ο 23χρονος γκολκίπερ, μετά τις εκτελέσεις των Σικ και Ντεμιρμπάι της Λεβερκούζεν.

Η Μπριζ "κατέρρευσε" πνευματικά μετά το χαμένο πέναλτι και η Πόρτο τη "χτύπησε" αλύπητα στην κόντρα, βρίσκοντας άλλα τρία γκολ με τους Εβανίλσον, Εουστάκιο και Ταρεμί, που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των περσινών πρωταθλητών Πορτογαλίας. Εάν η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν καταφέρει να νικήσει τη Λεβερκούζεν στον αγώνα που ξεκινάει στις 22:00, η Πόρτο θα εξασφαλίσει από τώρα και μαθηματικά την πρόκρισή της στους "16". Σε νίκη των "ροχιμπλάνκος" όλα θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα στο μεταξύ τους παιχνίδι στο "Dragao".

Τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που ξεκίνησαν στις 22:00

Νάπολι-Ρέιντζερς 3-0

Άγιαξ-Λίβερπουλ 0-3

Ατλέτικο Μ.-Λεβερκούζεν 1-1

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν 0-3

Τότεναμ-Σπόρτινγκ Λισ. 1-1

Άιντραχτ Φρ.-Μαρσέιγ 2-1

