“The 2Night Show”: Η Ελένη Βαΐτσου για τη μητρότητα, την υποκριτική και τον… Γεωργούλη

Η ηθοποιός μοιράστηκε ιστορίες από τη ζωή της, στιγμές «σταθμούς» και αποκάλυψε εφηβικά της όνειρα με γνωστούς ηθοποιούς.

Για τα παιδικά της χρόνια, τις σπουδές και την καριέρα της, την οικογένεια, αλλά και για τον….Αλέξη Γεωργούλη μίλησε η Ελένη Βαΐτστου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αφού βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Τετάρτης.

«Μεγάλωσα στην Κάτω Τιθορέα. Στο Γυμνάσιο είχα βαρεθεί, ήθελα να φύγω. Οι σπουδές μου ήταν το μέσο μου, για να φύγω από το χωριό και να έρθω στην Αθήνα. Μέχρι το Γυμνάσιο ήθελα να γίνω πυρηνικός φυσικός. Αν αποφασίσεις να μείνεις στην επαρχία και σε ένα χωρίο κιόλας, δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές γενικά, οπότε αναγκαστικά κάνεις οικογένεια. Εμένα με φόβιζε όλο αυτό. Ήθελα απλά να φύγω για σπουδές, για να έρθω στην Αθήνα», είπε για τα παιδικά της χρόνια και αναφερόμενη στα εφηβικά της όνειρα, αποκάλυψε ότι, στο Γυμνάσιο «είχα αφίσα τον Αλέξη Γεωργούλη πάνω από το κρεβάτι μου τότε που έγινε χαμός στο “Είσαι το ταίρι μου”. Όταν τον συνάντησα από κοντά, πλέον είχε απομυθοποιηθεί όλο, ήμουν ήδη στον χώρο. Πριν από την αφίσα του Γεωργούλη, είχα μια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο από τον Τιτανικό».

Η Ελένη Βαΐτσου αναφέρθηκε στην απόφαση ζωής, να γίνει ηθοποιός, λέγοντας πως, «σαν φοιτήτρια πέρασα φανταστικά, ήταν τέλεια. Όταν τελείωσα με το πτυχίο και όταν ξεκίνησα να με σκέφτομαι σε ένα γραφείο, είπα ότι αυτό που ήθελα να κάνω είναι το θέατρο. Δέχτηκαν πολύ ήρεμα οι δικοί μου όταν τους είπα ότι θα πάω σε δραματική σχολή.

Στο “Μπρούσκο” πέρασα από κάστινγκ. Όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου δεν χάρηκα, δεν ήξερα τι να περιμένω. Μετά από το “Μπρούσκο” δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, είπα ότι θα υπέφερα αν έκανα κάτι άλλο επαγγελματικά».

«Θα μου άρεσε να το προσπαθήσω, να κάνω ένα δοκιμαστικό. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε, γιατί δεν θα με άφηναν να είμαι ο εαυτός μου», απάντησε στο ερώτημα για το αν θα παρουσίαζε πρωινή εκπομπή.

Όσο για το αν θέλει να κάνει οικογένεια, απάντησε πως, «δεν υπάρχει στη σκέψη μου το να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Σοβαρή πρόταση γάμου δεν έχω δεχθεί, στην πλάκα όμως πολλές. Νομίζω ότι αν έρθει η στιγμή και το timing είναι το σωστό, είμαι δηλαδή με έναν άνθρωπο και θέλουμε τα ίδια πράγματα, θα το καταλάβουμε, θα το συζητήσουμε και πολύ απλά θα αποφασίσουμε ότι είναι να αποφασίσουμε.

Άμα είσαι με έναν άνθρωπο και πορεύεσαι και έχεις την ίδια κατεύθυνση, δεν είναι ανάγκη να γίνουν ούτε προτάσεις γάμου ούτε τίποτα. Το σημαντικό είναι η συντροφικότητα και να είσαι εντάξει εκεί που είσαι».

Συγκεκριμένα για το αν θέλει να κάνει παιδιά, είπε πως, «δεν πιστεύω σε καμπανάκια! Καμπάνα είναι αυτά τα “πρέπει” των άλλων που σου πιπιλίζουν τα αυτιά και σου λένε “πόσο χρονών είσαι”, “έχεις μεγαλώσει”, “πότε θα κάνεις παιδιά” και “πότε θα κάνεις οικογένεια” και “πότε θα δούμε εγγονάκια”. Αυτά είναι τα καμπανάκια. Δεν υπάρχει, πιστεύω, βιολογικό καμπανάκι. Μέσα μου δεν έχω νιώσει καθόλου ότι θέλω γιατί μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί και να είμαι με κάποιον που να μου το βγάλει αυτό και να πω ναι».

«Βασικά δεν θέλω να το κάνω αυτό για μένα. Μπορεί να είναι λίγο εγωιστικό αλλά υπάρχουν πολλές γυναίκες που από πολύ μικρή ηλικία ξέρουν ότι θέλουν να γίνουν μητέρες. Είναι στον άνθρωπο, στον χαρακτήρα, στο πως μεγαλώνεις, στο τι θες και στο τι πιστεύεις ότι σου πηγαίνει» πρόσθεσε.

