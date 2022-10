Πολιτισμός

“The 2Night Show”: Ο Σταμάτης Φασουλής για το “μαράζι” του

Ο σκηνοθέτης μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καλλιτεχνική του πορεία και όσα τη σημάδεψαν.

Για τη θεατρική και την τηλεοπτική πορεία του, για όσα έχει μετανιώσει αλλά και για εκείνα που αισθάνεται πως άσχημα μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο σκηνοθέτης, Σταμάτης Φασουλής, που ήταν καλεσμένος στο “The 2Night Show” της Τετάρτης.

«Τον τελευταίο καιρό όλο τα άσχημα μου έρχονται στο μυαλό πριν κοιμηθώ και αυτό δεν μου αρέσει. Γίνεται ασυνείδητα. Δηλαδή γιατί δεν έκανες αυτό ή γιατί έκανες το άλλο, πως φέρθηκες έτσι σε έναν άνθρωπο, πως σου φέρθηκαν έτσι και δεν απάντησες, γιατί έκανες αυτή την παράσταση, γιατί δεν έκανες την άλλη. Δεν περνάω καλά τα βράδια. Σα να έρχεται το παρελθόν και να μου ζητάει τα ρέστα είναι», είπε ο σκηνοθέτης, συμπληρώνοντας πως, «προσπαθώ να θυμηθώ κάτι καλό γιατί, διάολε, έχω κάνει και καλά πράγματα. Δεν μου έρχονται όμως ή μου έρχονται με παραγγελία. Δεν έρχονται μόνα τους. Νομίζω πως με επηρέασε πάρα πολύ ο εγκλεισμός».

Μιλώντας για τη θεατρική και την τηλεοπτική του πορεία, ανέφερε ότι, «αν θες να σου μιλήσω ειλικρινά, τρία πράγματα μ’ αρέσουν από αυτά που έχω κάνει παρόλο που νομίζω πως έχω κάνει πάνω από 150 παραστάσεις. Τηλεοπτικά έχω κάνει πολύ λίγα πράγματα, τρία ή τέσσερα. Τότε βέβαια δεν υπήρχε κανένας λόγος για να κάνω τηλεόραση γιατί μου άρεσε το θέατρο και δεν είχα λόγο. Υπήρχε εποχή που ήμουν και εγώ αχάριστος και έκανα τρεις ή τέσσερις δουλειές μαζί, δεν έπρεπε να τις κάνω. Αλλά δεν είπα τόσα “όχι” όσα έπρεπε».

Μιλώντας τέλος για δύο ηθοποιού, είπε ότι, «σπάνια αδίκησα ανθρώπους και το έχω μαράζι. Ότι δεν δώσαμε βραβείο στον Νίκο Κουρή και τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο γιατί ήρθαν έτσι οι καταστάσεις. Έχω στεναχωρηθεί. Έπρεπε να το πάρουν όσο ήταν νέοι και κάτι γινόταν και υπερίσχυε ένας άλλος δίπλα. Ύστερα στο θέατρο υπάρχουν δυο, τρεις περιπτώσεις που δεν έχω φερθεί καλά αλλά δεν έχω παράπονο γιατί έχω φερθεί και πολύ καλά στους περισσότερους».





