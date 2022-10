Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: Σαββατοκύριακο με “δυνατές” εκπομπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Ο δρόμος για το Κατάρ”, που μας… βάζει στο κλίμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Οκτωβρίου στις 12:00:

Λίγες εβδομάδες πριν ταξιδέψει στο Κατάρ με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής για την προσμονή του πιο σημαντικού ραντεβού της καριέρας του.

Ο προπονητής Γιώργος Δώνης, που ζει και εργάζεται στη Σαουδική Αραβία και γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο του αραβικού κόσμου και τις συνθήκες στο Κατάρ, έρχεται ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής, όπως και ο δημοσιογράφος Μιχάλης Τσώχος, που θα περιγράψει αγώνες Μουντιάλ.

Αφιέρωμα στους τερματοφύλακες που έγραψαν ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα, από τον Μπανκς και τον Μάγιερ ως τον Μπαρτέζ και τον Μπουφόν.

Throw back στο Μουντιάλ του 1990 και τη μεγάλη ρεβάνς των Γερμανών από την Αργεντινή του Μαραντόνα, αλλά και σε αυτό του 1994 στις ΗΠΑ, όπου το μοιραίο πέναλτι του Μπάτζιο χάρισε το τρόπαιο στη Βραζιλία του Ρομάριο.

Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων του 5ου ομίλου: Τα ακλόνητα φαβορί Γερμανία και Ισπανία και τα αουτσάιντερ Ιαπωνία και Κόστα Ρίκα.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους