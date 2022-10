Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: πέθανε μωρό που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση

Το βρέφος ανέβασε υψηλό πυρετό και διασωληνώθηκε, τελικά δεν τα κατάφερε. Σε κρίσιμη κατάσταση και το δίδυμο αδερφάκι του.

Τραγωδία συνέβη στον Βόλο, με ένα βρέφος να χάνει τη ζωή του νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και μάλιστα είχε διασωληνωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, μεταφέρθηκε την Πέμπτη, στις 14:30, στο Νοσοκομείο του Βόλου ένα βρέφος με υψηλό πυρετό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που το προκάλεσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος, έχασε τη ζωή του απο σηψαιμία, ενώ οι γιατροί, ανέφεραν ότι “Το παιδί είχε πέντε ημέρες πυρετό όπως ενημερωθήκαμε. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και ό,τι συνέβη είναι αξεπέραστο. Δεν είχε σφυγμό και η κλινική του εικόνα μας έδειξε βαριά σηψαιμία”.

Όπως έγινε γνωστό, το παιδί είχε πυρετό υψηλό όπως και το δίδυμο αδελφάκι του πέντε ημέρες, αλλά κανένα παιδί από τα δύο δεν είχε ιατρικό ιστορικό.

Το παιδί που ξεψύχησε στην ανάνηψη, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο συνοδευόμενο και από την παιδίατρο που το παρακολουθούσε, η οποία νωρίτερα όταν το εξέτασε στο ιατρείο της όπου το μετέφερε η μητέρα του έκανε ΚΑΡΠΑ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες το μωρό έφυγε από τη ζωή, γεγονός που σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή το δίδυμο αδερφάκι του, σύμφωνα με το taxydromos.gr, βρίσκεται στην Παιδιατρική Κλινική υπό παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, αλλά κρίσιμη.

Οι γονείς των δίδυμων είναι σε κατάσταση σοκ και ψυχολόγοι προσπαθούν να τους στηρίξουν με κάθε τρόπο.

Στο Νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται και η Αστυνομία, η οποία ενημερώνεται για το θλιβερό περιστατικό.

Πηγή: gegonota.news

