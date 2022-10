Αθλητικά

Φράιμπουργκ – Ολυμπιακός: “Τραγωδία” στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα από τα χέρια του την νίκη στις καθυστερήσεις, την ίδια ώρα που η Ναντ πετύχαινε γκολ και αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το ευρωπαϊκό όνειρο.

Ο Ολυμπιακός έμεινε αήττητος για δεύτερο συνεχή εκτός έδρας αγώνα στο Europa League, έφυγε με βαθμό (1-1) από την έδρα της Φράιμπουργκ (πρώτη ισοπαλία στην Ιστορία του στη Γερμανία) και σε συνδυασμό με τη νίκη της Ναντ απέναντι στην Καραμπάγκ έμεινε εκτός συνέχειας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν στο πρώτο ημίχρονο την καλύτερη εφετινή εμφάνισή τους, έχασαν ευκαιρίες για να προηγηθούν με διαφορά δύο τερμάτων και το πλήρωσαν στο τέλος, δεχόμενοι το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις την ώρα που οι Γάλλοι σκόραραν το δικό τους νικητήριο τέρμα στο «Μποζουάρ».

Η ομάδα του Μίτσελ, σε σχηματισμό 4-4-2 απόψε, έδειξε αμέσως την πρόθεσή της, καθώς πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και μετά από ωραία κυκλοφορία η μπάλα έφτασε στον Μασούρα, που δεν είχε καλή ισορροπία και το βολέ του μέσα από την περιοχή έφυγε ψηλά άουτ.

Δεν συνέβη το ίδιο όμως στο 17ο λεπτό, όταν και πάλι με υποδειγματική κυκλοφορία ο Γκάρι Ροντρίγκες βρήκε τον Μασούρα, εκείνος γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, ο Μπιέλ σούταρε με τον Φλέκεν να αποκρούει και στο ριμπάουντ ο Ελ Αραμπί άνοιξε το σκορ.

Έξι λεπτά αργότερα, μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχασε μοναδική ευκαιρία για να διπλασιάσει, όταν σε νέα ταχύτατη αντεπίθεση ο Εμβιλά βρήκε με τη μία τον Ροντρίγκες, που έβγαλε τον Μασούρα στην περιοχή, εκείνος πέρασε τον Φλέκεν αλλά έστειλε την μπάλα (με το αριστερό) στην εξωτερική πλευρά των διχτύων!

Η υποδειγματική παρουσία των φιλοξενούμενων στα πρώτα 45 λεπτά έφερε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 35΄, με τον Ελ Αραμπί να δίνει στον Μασούρα που ξεπέρασε τον Φλέκεν και γύρισε την μπάλα από πλάγια, αλλά τη στιγμή που ο Μπιέλ πήγε να σκοράρει σε άδεια εστία τον κόντραρε αμυντικός της Φράιμπουργκ με σωτήριο τάκλιν.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φράιμπουργκ ανέβασε την πίεση, για να χάσει την πρώτη ευκαιρία της στο παιχνίδι στο 59΄, όταν ο Κίμπλερ σούταρε πολύ δυνατά μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Πασχαλάκη σε μια απίθανη απόκρουση με το ένα χέρι.

Από εκείνο το σημείο έως και τη στιγμή της ισοφάρισης ο διεθνής τερματοφύλακας «κατέβασε» ρολά με σειρά από εκπληκτικές αποκρούσεις: στο 76΄ έβγαλε το σουτ του Πέτερσεν, στο 81΄ την καρφωτή κεφαλιά του Γκίντερ και στο 88΄ σε νέα εξ επαφής κεφαλιά του Γέονγκ. Στο 90΄+3 όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, καθώς η κεφαλιά του Κίμπλερ από εκτέλεση κόρνερ έστειλε στην μπάλα στη δεξιά γωνία του και τον Ολυμπιακό εκτός Ευρώπης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κρίστο Τόλιβερ (Εσθονία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+6 Μπα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Εμβιλά, Μασούρας, Ελ Αραμπί, Πασχαλάκης, Ρέτσος

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρίστιαν Στράιχ): Φλέκεν, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λάινχαρτ (77΄ Σιντίλια), Γκίντερ , Κεϊτέλ (63΄ Εγκεστάιν), Χέφλερ, Ντόαν (63΄ Βάισχοπτ), Γκρίφο , Γκρέγκοριτς (72΄ Πέτερσεν), Κιερέ (63΄ Γου).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Άβιλα, Ντόι, Μπα, Βρουσάι (82΄ Ρέτσος), Εμβιλά, Χουάνγκ, Γκ. Ροντρίγκες (39΄ Ρέαμπτσιουκ), Μασούρας (82΄ Βαλμπουενά), Μπιέλ (69΄ Κούντε), Ελ Αραμπί (82΄ Ουί Τζο).

