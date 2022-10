Κόσμος

Μπάιντεν: “Πολύ επικίνδυνο ο Πούτιν να μιλά για χρήση πυρηνικών όπλων”



Τι ανέφερε ο Μπάιντεν για την επικοινωνιακή στρατηγική του ρώσου προέδρου.



Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για τη διαβεβαίωση που έκανε ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χθες Πέμπτη, όταν είπε πως δεν έχει καμιά πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αν δεν έχει καμιά (τέτοια) πρόθεση, γιατί μιλάει συνέχεια γι’ αυτό; Γιατί μιλάει για τη δυνατότητα χρήσης πυρηνικού όπλου;» ρώτησε ρητορικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation.

Για τον κ. Μπάιντεν, είναι «πολύ επικίνδυνος» ο τρόπος με τον οποίο ο ρώσος πρόεδρος «προσεγγίζει» το ζήτημα.

