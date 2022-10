Πολιτισμός

Πέθανε ο Θεόδωρος Μαντούβαλος

Θλίψη σκόρπισε η ξαφνική απώλειά του.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) εκφράζει τη θλίψη του για την ξαφνική απώλειά του

Σε ηλικία 67 ετών, απεβίωσε, ο πρώην αρεοπαγίτης Θεόδωρος Μαντούβαλος.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) εκφράζει τη θλίψη του για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου Θεόδωρου Μαντούβαλου.

Όπως αναφέρει η ΕΔΕ «ο Θεόδωρος Μαντούβαλος με τις γνώσεις του και την ευγένειά του συνέβαλε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στον καθημερινό αγώνα της απονομής του Δικαίου και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, δεν έχασε ποτέ τη διάθεσή του να ανταποκρίνεται δημιουργικά στα καθήκοντά του».

Η ΕΔΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί αύριο Σάββατο, 29-10-2022, στον Γερολιμένα Λακωνίας.

