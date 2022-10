Κοινωνία

28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη: με λαμπρότητα η στρατιωτική παρέλαση (εικόνες)

"Πρεμιέρα" για τα Rafale που έσκισαν τους αιθέρες αλλά και για τα Marder που τράβηξαν τα βλέμματα.

Με μεγάλη λαμπρότητα, πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στην στρατιωτική παρέλαση έλαβαν μέρος τα νέα τεθωρακισμένα Marder και από αέρος τα πρώτα από τα νέα Rafale μαζί με τα F-16 και τα F4 καθώς και το θρυλικό αεροσκάφος Spitfire MJ755, τα οποία κέρδισαν όλα τα βλέμματα.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού.

Στην παρέλαση συμμετείχαν μηχανοκίνητα τμήματα, με οπλικά συστήματα και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, και πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Προηγήθηκαν πολιτικά τμήματα, μαθητών, συλλόγων, εθελοντικών ομάδων και άλλων φορέων.

Την παρέλαση παρακολούθησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Χαράλαμπος Πετρίδης, ο βουλευτής Κώστας Γκιουλέκας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η βουλευτής Δώρα Αυγέρη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο βουλευτής Χάρης Καστανίδης, εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο μητροπολίτης Άνθιμος, βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκλεγμένοι της Αυτοδιοίκησης.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Είμαστε περήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

"Το «ΟΧΙ» στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στη φασιστική εισβολή και η ηρωική αντίσταση του λαού μας αποτελούν μια από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, την οποία με σεβασμό τιμήσαμε στη σημερινή παρέλαση.

Το πνεύμα της εθνικής ενότητας που σφυρηλατήθηκε στο αλβανικό έπος είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

Είμαστε περήφανοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας", ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Το καθηλωτικό πέρασμα και το μήνυμα του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»

Δέος προκάλεσε για ακόμη μία φορά, το πέρασμα στο τέλος του F16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», αλλά και το συγκινητικό μήνυμα, εν μέσω εντυπωσιακών ελιγμών.

«Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια με την γενιά του 1940. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον Ελληνισμό. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη».









