Ζελένσκι: “Ρώσοι στρατιώτες λεηλατούν νοσοκομεία στη Χερσώνα”

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αμφιβάλλει ότι ολοκληρώθηκε η μερική επιστράτευση της Ρωσίας.



Οι ρώσοι στρατιώτες στην κατεχόμενη Χερσώνα επιδίδονται σε μαζικές κλοπές ιατρικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων, σε μια προσπάθεια να καταστήσουν ακατοίκητη την περιοχή, κατήγγειλε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ουκρανικά στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί στα περίχωρα της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα οι διορισθέντες από τη Μόσχα αξιωματούχοι να απομακρύνουν πολλούς κατοίκους. Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες των οποίων την προσάρτηση ανακοίνωσε πρόσφατα η Ρωσική Ομοσπονδία.

«Οι κατακτητές αποφάσισαν να κλείσουν ιατρικές δομές στις πόλεις και να αρπάξουν ιατρικό εξοπλισμό, ασθενοφόρα, τα πάντα. Ασκούν πίεση στους γιατρούς που παραμένουν ακόμα στην περιοχή… να μετακινηθούν στο έδαφος της Ρωσίας», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία προσπαθεί να καταστήσει “νεκρή ζώνη” την περιφέρεια της Χερσώνας», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, υποστηρίζοντας ότι οι φιλορωσικές δυνάμεις συνειδητοποίησαν πως δεν μπορούν να τη διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους και ως εκ τούτου αρπάζουν ότι μπορούν.

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τους ρώσους εισβολείς για εκτεταμένες λεηλασίες κατά την αποχώρησή τους από κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες ότι η μερική επιστράτευση της Ρωσίας ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Μόσχα, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει ότι η κακή επίδοση των ρωσικών δυνάμεων σημαίνει ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερους άνδρες.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε. Στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σοϊγκού είπε ότι 82.000 επίστρατοι έχουν ήδη σταλεί στην εμπόλεμη ζώνη και 41.000 από αυτούς εντάχθηκαν ήδη σε στρατιωτικές μονάδες ενώ άλλοι 218.000 βρίσκονται σε κέντρα εκπαίδευσης.

«Έχουμε αναφορές ότι ο εχθρός ολοκλήρωσε την επιστράτευσή του, σαν να μην υπάρχει πλέον ανάγκη να στείλει νέα κύματα Ρώσων πολιτών στο μέτωπο. Εμείς αισθανόμαστε πολύ διαφορετικά στις πρώτες γραμμές του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Παρόλο που η Ρωσία προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στις θέσεις μας χρησιμοποιώντας εφέδρους, αυτοί είναι τόσο κακώς προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι, χρησιμοποιούνται τόσο βάναυσα από τη διοίκησή τους, που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι πολύ σύντομα η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί ένα νέο κύμα ανθρώπων για να στείλει στον πόλεμο», συμπλήρωσε.

