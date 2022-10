Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στον Βόλο για το ιστορικό 10 στα 10

Σε τρεις δόσεις διεξάγεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι αγώνες που ξεχωρίζουν.

Σε τρεις δόσεις διεξάγεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ξεχωρίζει το ταξίδι του Παναθηναϊκού στον Βόλο και το ντέρμπι «Δικεφάλων» στην OPAP Arena-Αγιά Σοφιά, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία.

Η αυλαία ανοίγει απόψε (29/10) με δύο παιχνίδια. Ο εκ των ουραγών και δίχως νίκη Ιωνικός, υποδέχεται στη Νεάπολη (17:00) τον ντεφορμέ Παναιτωλικό που στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του πήρε μόλις ένα βαθμό. Λίγο αργότερα, στο Πανθεσσαλικό (19:30), πάνω από 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να σπρώξουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς - που μετράει 9/9 - στη νίκη επί του εντυπωσιακού Βόλου που έρχεται από πέντε σερί επιτυχίες.

Εύκολο θεωρητικά έργο έχει την αύριο (30/10) ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (16:00) τη Λαμία. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και να διατηρήσουν - ή και να μειώσουν - τη διαφορά από την κορυφή κόντρα στο σκληροτράχηλο σύνολο του Τζιανλούκα Φέστα. Μισή ώρα αργότερα, ο Λεβαδειακός περιμένει τον Ατρόμητο, με την ομάδα του Γιάσμινκο Βέλιτς να αναζητά το πρώτο φετινό «τρίποντο» και αυτή του Κρις Κόουλμαν την επιστροφή στις νίκες.

Το πρώτο ντέρμπι με την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:30) δίνει η ΑΕΚ που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» είναι σε καλό... φεγγάρι καθώς συμπλήρωσε έξι σερί επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, τη στιγμή που οι «ασπρόμαυροι» ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Μία ώρα αργότερα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης και ΟΦΗ ψάχνουν βάλσαμο για τις πληγές τους. Οι «κίτρινοι» θέλουν να ξεπεράσουν την ήττα στις καθυστερήσεις στη Λεωφόρο ενώ οι Κρητικοί να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Λιθουανό Βάντας Νταμπράουσκας στον πάγκο τους.

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα (31/10) στους «Ζωσιμάδες» (18:00) με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης να κινούνται κάτω του μετρίου μέχρι στιγμής. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» είναι πέντε ματς δίχως «τρίποντο» ενώ οι Αρκάδες αναδεικνύονται «μετρ της ισοπαλίας» αλλά έχουν μόλις μια νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

17:00 Γήπεδο Νεάπολης, Ιωνικός - Παναιτωλικός

19:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

16:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Λαμία

16:30 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Ατρόμητος

19:30 OPAPArena, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

20:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΟΦΗ

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

18:00 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης