Ουκρανία: Η Ρωσία απώθησε επίθεση με drone

Με αμείωτη ένταση μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο σημάδι αποκλιμάκωσης. Το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσίας απώθησε μια επίθεση με drone στον κόλπο της Σεβαστούπολης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης.



«Σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα απώθησαν μια επίθεση με drone στον κόλπο της Σεβαστούπολης» δήλωσε στο Telegram ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο κυβερνήτης της πόλης αυτής της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας. «Καμία εγκατάσταση στην πόλη δεν επλήγη. Παραμένουμε ψύχραιμοι. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως πορθμεία και σκάφη σταμάτησαν προσωρινά να διέρχονται από τον κόλπο της Σεβαστούπολης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, και έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η Κριμαία προσαρτήθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία τον 18ο αιώνα και αποτέλεσε αργότερα τμήμα της Ρωσίας στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 1954, όταν παραχωρήθηκε στη Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας από τον Νικίτα Χρουστσόφ.

