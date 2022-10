Κοινωνία

Τροχαίο στην Καβάλα: Τον παρέσυραν δύο αυτοκίνητα και τον σκότωσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο ατύχημα με θύμα έναν άντρα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το δυστύχημα.

Έναν 86χρονο ο οποίος διέσχιζε το οδόστρωμα στην Εθνική οδό Καβάλας - Ξάνθης (κοντά στον του οικισμό Ξεριά Καβάλας) παρέσυραν και τραυμάτισαν θανατηφόρα χτες το απόγευμα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που οδηγούσαν δύο ημεδαποί 50 και 56 ετών.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα

Την 28-10-2022 το απόγευμα στην Εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης(πλησίον του οικισμού Ξεριά Καβάλας), δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που οδηγούσαν δύο ημεδαποί 50 και 56 ετών αντίστοιχα παρέσυραν ημεδαπό 86 ετών, ο οποίος διέσχιζε πεζός το οδόστρωμα.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 86χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους