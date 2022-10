Αθλητικά

ΑΕΚ - Αρης: τέλος στο αήττητο σερί της Ένωσης

Νικητής απο΄το κλειστό των Άνω Λιοσίων έφυγε ο Άρης.

Ο Άρης έβαλε τέλος στο αήττητο σερί της ΑΕΚ, περνώντας νικηφόρα από το κλειστό των Άνω Λιοσίων (63-76), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Basket League. H ομάδα της Θεσσαλονίκης ξέφυγε με +11 πόντους (5-16) από το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης και έκτοτε οι παίκτες του Ηλία Καντζούρη κυνηγούσαν την ανατροπή, η οποία, όμως δεν ήρθε ποτέ.

Τα 10/27 τρίποντα του Άρη δεν επέτρεψαν μία 4η διαδοχική νίκη για την Ένωση, με τον Νόα Χόρχλερ να έχει 4/7 έξω από τα 6.75! Ο Χόρχλερ σημείωσε 16 πόντους ενώ και είχε 7 κοψίματα! Πρώτος σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης που ανέβηκε στο 2-2 και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ήταν ο Τσέβεζ Γκούντγουιν με 18 πόντους, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ.

Από την Ένωση, ο μόνος διψήφιος ήταν ο Ακιλ Μίτσελ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 36-47, 52-63, 63-76

Ιδανικό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Άρης στα Λιόσια, καθώς με τρίποντα από τους Χόρχλερ, Χάγκινς, αλλά και λύσεις από τους Ντι Νότε, Γκούντγουιν και Νετζίπογλου ξέφυγε με +11, 5-16, στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Παπαδάκης ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Ένωση και ήταν με δικούς του πόντους, καθώς και καλάθια του Πετρόπουλου, που η ΑΕΚ μείωσε σε 18-25, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Η προσπάθεια της Ένωσης για ανατροπή... έφτασε μέχρι το 26-33 στη 2η περίοδο, αφού οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη είχαν απάντηση κάθε φορά που οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούσαν να μειώσουν τη διαφορά. Ειδικά τα δύο διαδοχικά τρίποντα που ακολούθησαν από τους Ντι Νότε (26-36) και Χόρχλερ (26-39) ήρθαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όταν η Ένωση είχε μειώσει στο -7. Με νέο δικό του τρίποντο, ο Χόρχλερ διαμόρφωσε το 28-45 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Οι Φρέιζιερ, Στρέλνιεκς και Μίτσελ βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι για την ΑΕΚ εν συνεχεία (34-45), με τον Γκούντγουιν να ανεβάζει το σκορ για τον Άρη (34-47) και τον Μίτσελ να μειώνει (36-47), για να βρει τους γηπεδούχους στο -11 η ολοκλήρωση του πρώτου 20αλέπτου.

Στην 3η περίοδο, η ΑΕΚ συνέχισε να προσπαθεί να «πιάσει» στο σκορ τον Άρη, με τον Ακιλ Μίτσελ να ηγείται της προσπάθειας αυτής, αλλό το -7 (50-57) ήταν η μικρότερη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σ' εκείνη την περίοδο. Ο Χάγκινς ανέλαβε δράση για την ομάδα του Καστρίτη και μετά το 52-63, στο 30ό λεπτό, ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε και στην 4η περίοδο για να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Κάρδαρης, Ταρενίδης Στ.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης, Φρέιζιερ 7, ΜακΓκριφ 5 (1), Ουίλιαμς 6 (1), Μίτσελ 13, Πετρόπουλος 5 (1), Ξανθόπουλος 2, Περσίδης, Μάντσεν 8, Παπαδάκης 8 (1), Στρέλνιεκς 9 (1)

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 16 (4), Γκούντγουιν 18, Ντι Νότε 9 (1), Νετζίπογλου 11 (1), Χάγκινς 10 (2), Σανόγκο 2, Φίλλιος 10 (2), Σιδηροηλίας

