ΠΑΟΚ: Δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε νίκη με τον Ιωνικό

«Χαρακτήρα» κράτησε ο ΠΑΟΚ στην αποψινή του αναμέτρηση με τον Ιωνικό, επικρατώντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ, εντούτοις, κράτησε χαρακτήρα και κέρδισε απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την 4η αγωνιστική της Basket League, τον Ιωνικό με 82-78. Αποτέλεσμα που του έδωσε την τέταρτη συνεχή νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη (σ.σ. προηγήθηκαν οι επιτυχίες απέναντι σε (Αρη, Σάσαρι, Λαύριο).

Το ματς χαρακτηρίστηκε από 6 τεχνικές ποινές, οι 4 εκ των οποίων ήταν στους προπονητές των δύο ομάδων, με συνέπεια ο Κώστας Μέξας, από τα μισά της τρίτης περιόδου και ο Αρης Λυκογιάννης, από τα μισά της τέταρτης περιόδου, να βρίσκονται στα αποδυτήρια του γηπέδου και όχι στη θέση τους στον πάγκο.

Κορυφαίος για τον «Δικέφαλο»- ο οποίος είχε σκόρερ όλους τους παίκτες του πλην του Ζάκιους Ντάρκο Κέλι- ήταν ο Τζέιλεν Χαντς (25 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Πάλεψε περισσότερο για τον Ιωνικό- για τον οποίο δεν έπαιξε ο Ντιέγκο Καπελάν- ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (30 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), παίζοντας στα 37:05 της αναμέτρησης. Στήριγμά του ήταν ο Ντεόντε Χόκινς (18 πόντοι, με 4/4 τρίποντα, 19 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 39-32, 63-47, 82-78

«Ταϊζοντας» στη ρακέτα τον Μαυροκεφαλίδη και με τον Μάντζαρη να εκτελεί από τα 6.75, ο Ιωνικός προηγήθηκε στο 4’ με 3-7. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 9-2, έχοντας «ζεστό» (από την έναρξη του ματς) τον Σαλούστρο (7π.) και τους Χαντς, Ρένφρο να σκοράρουν, με συνέπεια να πάρει τα ηνία στο σκορ στο 7’ με 12-9.

Ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε την πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (16-12), διαφορά που στο 15’ πήγε στο +8 (29-21) και στο +11 στο 18’ (39-28).

Τέσσερις συνεχείς πόντοι από τον Μαυροκεφαλίδη διαμόρφωσαν το 39-32 για το ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με ακόμη μεγαλύτερη… όρεξη στην τρίτη περίοδο. Με σερί 13-7 και βασικό κινητήριο μοχλό τον Χαντς, απέκτησε «αέρα» 13 πόντων στο 24’ (52-39) , απόσταση που στα πρώτα δευτερόλεπτα της τέταρτης περιόδου πήγε στο +18 (65-47).

Ο Ιωνικός δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι, με σερί 15-0 πλησίασε στους 3 πόντους (65-62) με 5’36’’ να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Οι Ράιλι, Χαντς έστειλαν τον ΠΑΟΚ εκ νέου στο +10 (72-62) στο 38’, οι Νικαιώτες, όμως, έμειναν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της νίκης, με τα διαδοχικά τρίποντα από τους Αρσενόπουλο, Μαυροκεφαλίδη (76-73) , με 51’’1 πριν το φινάλε.

Ο «Δικέφαλος» , με βολές, πήγε στο 78-73, με νέο τρίποντο από τον Χόκινς, ωστόσο, στα 11’’ πριν το τέλος, ο Ιωνικός μείωσε σε 79-76.

Με 3/4 βολές , έχοντας αρχικά απόλυτα εύστοχο τον Ράιλι και στην πορεία τον Χαντς, με 1/2, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο ροζ φύλλο . Στο ενδιάμεσο, ο Χόκινς σκόραρε για τους Νικαιώτες, επίσης, βολές (2/3).

*Δύο διακοπές είχε στα πρώτα λεπτά το ματς, λόγω προβλημάτων με το ένα χρονόμετρο του γηπέδου. Το ίδιο συνέβη και ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου

Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε, Ράιλι 8 (1), Μαργαρίτης 11 (2), Σαλούστρος 12 (2), Ρένφρο 6, Ντάρκο-Κέλι, Τσιακμάς 6 (1), Χαντς 25 (2), Πόλι 2, Σλαφτσάκης 4, Χρηστίδης 4, Καμπερίδης 3 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κώστας Μέξας): Σίμονς 10 (2), Αρσενόπουλος 3 (1), Μαυροκεφαλίδης 30 (2), Μάντζαρης 7 (1), Χόκινς 18 (4), Μπέμπης 3 (1), Κορκόντζελος, Λέισι 5, Λότον 2

