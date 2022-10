Κόσμος

Ιράκ: Νεκροί από έκρηξη σε γήπεδο ποδοσφαίρου (βίντεο)

Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη έξω από γήπεδο. Ποδοσφαιριστές τα περισσότερα θύματα.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές.

Η έκρηξη συνέβη κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και μια καφετέρια, όταν πυροδοτήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν τοποθετημένος σε ένα όχημα στην περιοχή, προκαλώντας άλλη έκρηξη σε ένα βυτιοφόρο υγραερίου που βρισκόταν κοντά, δήλωσαν πηγές ασφαλείας

Τα περισσότερα θύματα είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο γήπεδο.

