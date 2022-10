Κόσμος

Σομαλία: “Λουτρό αίματος” από εκρήξεις έξω από το υπουργείο Παιδείας (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί από τις εκρήξεις σε παγιδευμένα αυτοκίνητα στη Μογκαντίσου. Ασθενοφόρο «χτύπησε» η δεύτερη έκρηξη.

Δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας στη Μογκαντίσου και υπάρχουν «δεκάδες θύματα» ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές στα κτίρια της περιοχής, ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρ4ες.

Οι δύο σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις σημειώθηκαν στον πολυσύχναστο δρόμο Κ5 και υπάρχουν «πολλά θύματα» είπε ο Σαντίκ Ντουντίς, ένας εκπρόσωπος της σομαλικής αστυνομίας. «Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», πρόσθεσε.

Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ συχνά τοποθετεί βόμβες ή εξαπολύει ένοπλες επιθέσεις στη Μογκαντίσου και σε άλλες περιοχές της Σομαλίας. Δεν είναι σαφές αν ευθύνεται για τη σημερινή βομβιστική επίθεση.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Άχμεντ Νουρ, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η πρώτη έκρηξη προκάλεσε ζημιές στον τοίχο του υπουργείο. Η δεύτερη σημειώθηκε τη στιγμή που έφτανε στο σημείο ένα ασθενοφόρο και είχε μαζευτεί κόσμος για να βοηθήσει τα θύματα.

Η δεύτερη έκρηξη ανατίναξε το ασθενοφόρο μας που είχε πάει να μεταφέρει τα θύματα της πρώτης» είπε ο Αμπντικαντίρ Αμπντιραχμάν, ο ιδρυτής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Ααμίν. Ο οδηγός και ένας τραυματιοφορέας τραυματίστηκαν.

