Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο οδηγεί από νίκη σε νίκη τους Μπακς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασταμάτητο... τρένο ο Έλληνας σούπερ σταρ, παρέσυρε και τους Χοκς και έκανε τους Μιλγουόκι Μπακς είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσαν από 34 πόντους, βοηθώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, νικώντας με 123-115 τους Ατλάντα Χοκς στο Fiserv Forum.

Ο Χόλιντεϊ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι με μέσο όρο 14 πόντους, 21,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ήταν εκείνος που κατάφερε να επεκτείνει το προβάδισμα των Μπακς στους τέσσερις πόντους, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμορφώσει οριστικά τα δεδομένα της νίκης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ-ο οποίος σημείωσε μόνο τέσσερις πόντους στο πρώτο ημίχρονο–, στα 32:37 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε εκτός από τους 34 πόντους (10/21 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 11/19 βολές), 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 μπλοκ, ενώ έκανε 2 λάθη και 4 φάουλ

Ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 21 πόντους, 19 εκ των οποίων στο πρώτο ημίχρονο και ο Τζόρνταν Νβόρα σημείωσε 11.

Η Ατλάντα μπόρεσε να μείνει στο παιχνίδι χάρη στον Τράε Γιανγκ, ο οποίος σημείωσε 42 πόντους. Ήταν η 100η φορά στην καριέρα του και η τρίτη συνεχόμενη βραδιά που ο Γιανγκ σημείωσε 30 και πλέον πόντους.

Να σημειωθεί ότι οι Χοκς βρέθηκαν πίσω στο σκορ έως και 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά προηγήθηκαν με 107-106 σε τρίποντο του Γιανγκ με 4:09 να απομένουν. Ήταν τότε που ο Αντετοκούνμπο…απάντησε και οι Μπακς δεν βρέθηκαν ποτέ πλέον πίσω.

Επόμενος αντίπαλος για τους Μιλγουόκι Μπακς θα είναι οι Ντιτρόιτ Πίστονς, τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00) στο Fiserv Forum.

Η Οκλαχόμα επέστρεψε από το -16 στην τέταρτη περίοδο και κατάφερε να νικήσει με 117-111 (99-99 κανονική διάρκεια) στην παράταση στο Ντάλας, τους Μάβερικς, στους οποίους δεν αποδείχθηκε αρκετό το triple-double (312 πόντους-16 ριμπάουντ-10 ασίστ) του Ντόντσιτς.

Στην παράταση με 120-113 (101-107 κανονκή διάρκεια) νίκησε και η Σαρλότ-χωρίς ΛαΜέλο Μπολ και Τέρι Ροζίερ-το Γκόλντεν Στρέιτ. Ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον με 31 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Χόρνετς, με τον Γκόρντον Χέιγουορντ να προσθέτει 23 πόντους.

Για τους Ουόριορς, ο Κάρι έκανε double double- 31 πόντοι και 11 ριμπάουντ-, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα που θα έδινε την νίκη στην ομάδα του, ενώ 24 πόντους σημείωσε ο Τζόρνταν Πουλ.

Οι Πέισερς- χωρίς τον Μάιλς Τέρνερ- νίκησαν με 125-116 τους Νετς στο Μπρούκλιν, με τον ρούκι Μπένεντικτ Μάθουριν να σημειώνει 32 πόντους...ρίχνοντας το ρεκόρ τωης ομάδας της Νέας Υόρκης στο 1-5.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σακραμέντο-Μαϊάμι 119-113

Σαρλότ-Γκόλντεν Στέιτ 120-113 παράταση

Μπρούκλιν-Ιντιάνα 116-125

Σικάγο-Φιλαδέλφεια 109-114

Μιλγουόκι-Ατλάντα 123-115

Ντάλας-Οκλαχόμα 111-117 παράταση

Γιούτα-Μέμφις 124-123