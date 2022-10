Κοινωνία

Κηφισιά: Χειροπέδες για απόπειρα ληστείας ανηλίκων

Δύο νεαροί, ένας εκ των οποίων ανήλικος συνελήφθησαν για επιθέσεις σε ανήλικους στην Κηφισιά.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Παρασκευή το βράδυ (28/10) από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ στην Κηφισιά, δύο άτομα (14 και 20 ετών), κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες προσέγγισαν ανήλικο και με απειλή μαχαιριού αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να του αφαιρέσουν χρηματικό ποσό. Οι δύο νεαροί δεν πτοήθηκαν και λίγο ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο προσπάθησαν να ληστέψουν έναν άλλο ανήλικο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που μετέβησαν άμεσα στο σημείο διενήργησαν αναζητήσεις, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, όπου αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο τους, οι κατηγορούμενοι έριξαν στο έδαφος δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια συνολικού μήκους δεκατεσσάρων εκατοστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 28-10-2022 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην Κηφισιά, 2 ημεδαποί (14 και 20 ετών), κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 28-10-2022 στην Κηφισιά, οι ανωτέρω προσέγγισαν ανήλικο και με απειλή μαχαιριού αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, πράξη που δεν ολοκληρώθηκε. Το ίδιο διέπραξαν μετά από λίγο, στο ίδιο σημείο, σε βάρος έτερου ανηλίκου.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που μετέβησαν άμεσα στο σημείο διενήργησαν αναζητήσεις, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, όπου αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν.

Κατά τον έλεγχο τους, οι κατηγορούμενοι απέρριψαν στο έδαφος δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια συνολικού μήκους δεκατεσσάρων εκατοστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

