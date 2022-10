Πολιτική

Ο Μητσοτάκης σε Λιθουανία και Εσθονία

Τη στρατηγική προσέγγισης με τις χώρες της Βαλτικής επισφραγίζει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βίλνιους σήμερα και στο Ταλίν αύριο. Ο πρωθυπουργός στις πρωτεύουσες της Λιθουανίας και της Εσθονίας θα έχει συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία των δυο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Λιθουανία, μετά την αντίστοιχη της Λιθουανής Πρωθυπουργού Ινγκρίντα Σιμονίτε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021, ενώ υπενθυμίζεται η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Ταλίν τον περασμένο Μάιο και το Βίλνιους τον περασμένο Ιούνιο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα αναμένεται να αποτελέσουν τα κορυφαία θέματα στην ατζέντα των επαφών του πρωθυπουργού στις δύο χώρες της Βαλτικής.

Η Λιθουανία είναι από τις χώρες που τάχθηκαν υπέρ της ελληνικής πρότασης για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και άμεσου σχεδιασμού και υλοποίησης των συμφωνηθέντων στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε 20 και 21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, υπάρχει συναντίληψη των δύο χωρών στο θέμα της εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού και της ανάγκης επίδειξης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Λιθουανία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορά της.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας που υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία, σε μια κρίσιμη συγκυρία την ίδια ώρα που ολόκληρη η Δύση έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον αναθεωρητισμό.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του πρωθυπουργού στο Ταλίν αναμένεται να βρεθεί και η ψηφιακή ατζέντα, καθώς η Εσθονία έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και κυβερνοασφάλειας, ενώ έχει υπογράψει με τη χώρα μας Μνημόνιο Συνεργασίας για την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης τον Ιούλιο του 2021.

