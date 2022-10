Κοινωνία

Φονική φωτιά στο Μάτι: Διακοπή της δίκης και αντιδράσεις για την αίθουσα

Σε μία ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα και με εντονότατη δυσαρέσκεια των θυμάτων εκφωνήθηκε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Δεκάδες άνθρωποι που έζησαν τον εφιάλτη της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, δικηγόροι, εκ των οποίων κάποιοι στέκονταν στο παράθυρο εκτός της αίθουσας, μάρτυρες και δημοσιογράφοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην αίθουσα του ΣΤ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που θα δικάσει την υπόθεση.

Στην κεντρική πύλη των δικαστηρίων τα θύματα της τραγωδίας έχουν τοποθετήσει ένα πανό που γράφει «104 νεκροί, ουρλιάζουν γιατί, ζητούν δικαίωση».

Στο κτίριο 9, όπου δόθηκε η έναρξη της δίκης, οι μάρτυρες, κάποιοι εξ αυτών εγκαυματίες, όταν αντίκρισαν τον χώρο που διατέθηκε φώναζαν «ντροπή».

Πολλοί από αυτούς έλεγαν πως περίμεναν ότι η Πολιτεία θα είχε λάβει εγκαίρως όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δίκης. Στην αίθουσα που έχει προσδιοριστεί η έναρξη της δίκης δεν μπορούν να χωρέσει ούτε καν οι 21 κατηγορούμενοι. Η εικόνα, όπως ειπώθηκε από πολλούς δικηγόρους που δεν κατάφεραν καν να μπουν στην αίθουσα, «τραυματίζει» την αρχή της δημοσιότητας της δίκης. Χαρακτηριστικό των εικόνων αποτέλεσε η φράση δικηγόρου που βρισκόταν έξω από το κτίριο, ο οποίος δήλωσε «παρίσταμαι εκτός αιθούσης».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε από έδρας στο όρθιο ακροατήριο ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα μπορέσει να γίνει μόνο η δήλωση παράστασης των συνηγόρων των κατηγορουμένων. Παράλληλα, το δικαστήριο, εν Συμβουλίω, θα εξετάσει την αίτηση αποχής που δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας.

Σε επόμενες συνεδριάσεις θα καλούνται ανά 40 ή 50 άτομα, συγγενείς των θυμάτων, για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος θα ξεκινήσει η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι επόμενες συνεδριάσεις, όπως είπε η πρόεδρος, θα διεξαχθούν σε μεγαλύτερη αίθουσα του Πρωτοδικείου με πρώτη τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου. Οι επόμενες δικάσιμοι που έδωσε η πρόεδρος είναι για τις 8, 11 και 14 Νοεμβρίου.

