Γρίπη: Το χειρότερο κύμα των τελευταίων 13 ετών

Η ινφλουένζα ή αλλιώς ο ιός της γρίπης, συνήθως εμφανίζεται μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου, με περίοδο αιχμής τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Φέτος εμφανίστηκε έξι εβδομάδες νωρίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με υψηλά ποσοστά νόσησης και συγκεκριμένα 880,000 περιπτώσεις, με 6900 νοσηλείες και 360 θανάτους που οφείλονται στον ιό της γρίπης όπως αναφέρουν τα πρόσφατα δεδομένα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της Αμερικής.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης της Lena H. Sun με θέμα την αυξημένη δριμύτητα της γρίπης φέτος σε σχέση με τα τελευταία 13 χρόνια. Τα CDC αναφέρουν ότι τόσο υψηλά ποσοστά έχουν να αναφερθούν από το 2009 με την πανδημία της H1N1 με βάση εκτιμήσεις που βασίζονται στον αριθμό εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τις επισκέψεις σε γιατρούς, τις νοσηλείες και τους θανάτους. Η Lynnette Brammer, επιδημιολόγος που ηγείται της ομάδας επιτήρησης της γρίπης των CDC, υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε στην καμπή μιας ασυνήθιστης πανδημίας κορωνοϊού που έχει επηρεάσει τόσο τη γρίπη καθώς και άλλους αναπνευστικούς ιούς.

Με βάση τα τελευταία δεδομένα του μηνός Οκτωβρίου, τα ποσοστά νόσησης από την γρίπη είναι διπλάσια σε σχέση με τα περσινά. Ο William Schaffner, ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Λοιμωδών Νοσημάτων και Καθηγητής μολυσματικών ασθενειών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Vanderbilt αναφέρει ότι ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης υστερεί σε σχέση με την περσινή χρονιά, με κάθε χρόνο τα ποσοστά να μειώνονται, το οποίο τον ανησυχεί καθώς φαίνεται ότι φέτος θα είναι η χειρότερη εποχή γρίπης τα τελευταία 13 χρόνια. Τα κρούσματα κορονοϊού αναμένεται να αυξηθούν καθώς ο καιρός γίνεται πιο ψυχρός και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε εσωτερικούς χώρους. Τα νέα υποστελέχη του SARS-CoV-2 με μεγαλύτερη ικανότητα διαφυγής της ανοσολογικής άμυνας αντιπροσωπεύουν τώρα το 27% των περιπτώσεων, από 17% πριν από μια εβδομάδα. Παράλληλα, τα Νοσοκομεία Παίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γεμίζουν με αριθμό ρεκόρ παιδιών που έχουν μολυνθεί με αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Η αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου στην πρόληψη νοσηλείας ή θανάτου είναι άνιση από χρόνο σε χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν μεταξύ 40-60%, σύμφωνα με τα CDC. Ο Brammer αναφέρει ότι το φετινό εμβόλιο καλύπτει ικανοποιητικά τα κυκλοφορούντα στελέχη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυρίαρχος ιός H3N2 προκαλεί τα σοβαρότερα κρούσματα μεταξύ των ιών γρίπης τύπου Α και Β που κυκλοφορούν στους ανθρώπους. Τα άτομα που νοσούν από H3N2 έχουν συνήθως τις περισσότερες επιπλοκές, ειδικά για τους πολύ νέους, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις. Ο Schaffner προσθέτει ότι όταν ένας ασθενής αναρρώνει από την γρίπη, η φλεγμονώδης απόκριση που δημιουργείται από τον ιό συνεχίζει να προκαλεί επιπλοκές στον οργανισμό για ακόμα 4 με 6 εβδομάδες σε όσους είναι μεσήλικές ή υπερήλικες, αυξάνοντας το ποσοστό των καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας, τα ποσοστά νόσησης από γρίπη ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Ο Schaffner αναφέρει ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε την διάρκεια της φετινής περιόδου της γρίπης, πόσο σοβαρή θα είναι και εάν διαφορετικά μέρη θα εμφανίσουν διαφορετικά επίπεδα αναπνευστικής νόσου στον πληθυσμό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Συμπερασματικά, ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης κάθε χρόνο είναι απαραίτητος και θα πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσει η έξαρση της γρίπης καθώς χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για την έναρξη της προστασίας του. Τα CDC αναφέρουν ότι ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος σε άτομα ηλικίας από 6 μηνών και είναι καλό να ολοκληρώνεται πριν το τέλος Οκτωβρίου.

