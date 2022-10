Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: Η Disneyland έκλεισε με τους επισκέπτες... μέσα στο πάρκο!

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για τη Shanghai Disney Resort, που ήταν κλειστή για πάνω από τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του lockdown της Σανγκάης νωρίτερα φέτος. Τι συνέβη με τους επισκέπτες.



Οι αρχές της Σανγκάης δήλωσαν το πάρκο απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο οι επικέπτες βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της ανακοίνωσης καλούνται να παραμείνουν στο πάρκο έως ότου υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ.

Το θεματικό πάρκο Disney Resort στη Σανγκάη της Κίνας ανέστειλε ξαφνικά τη λειτουργία του σήμερα για να συμμορφωθεί με τα μέτρα πρόληψης της COVID-19, εγκλωβίζοντας μέσα στους χώρους του χιλιάδες επισκέπτες.

Η εταιρία διαχείρισης ανακοίνωσε στις 11:39 π.μ. (τοπική ώρα, 05.39 ώρα Ελλάδας) ότι κλείνει άμεσα το βασικό πάρκο και τις γύρω περιοχές, όπως τον δρόμο με τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι νεωτέρας προκειμένου να συμμορφωθεί με τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού.

Οι αρχές της Σανγκάης δήλωσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους στο WeChat ότι το πάρκο απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο του κόσμου από αυτό και ότι όλοι οι επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της ανακοίνωσης θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωτσικό τεστ covid και περιμένουν αρνητικά αποτελέσματα για να μπορέσουν να αποχωρήσουν.

Όποιος επισκέφθηκε το πάρκο από τις 27 Οκτωβρίου θα χρειαστεί να υποβληθεί σε τεστ για COVID-19 τρεις φορές σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το θεματικό πάρκο συνέχισε να λειτουργεί κάποια από τα παιχνίδια για τους επισκέπτες που παραμένουν στο πάρκο ενώ αυτό έχει κλείσει, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος της Shanghai Disney Resort δήλωσε ότι το θεματικό πάρκο συνέχιζε να προσφέρει περιορισμένες υπηρεσίες και ότι η εταιρία εφαρμόζει μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των κινεζικών υγειονομικών αρχών.

?Shanghai Disney Resort will be closed starting Monday, October 31, 2022, in order to follow the requirement of pandemic prevention and control.#Shanghai #Disneyland https://t.co/5AA49EjLK7 pic.twitter.com/rgITxdCVSK — CN Wire (@Sino_Market) October 31, 2022

Το θέρετρο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είχε αρχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό για να συμμορφωθεί με τα μέτρα κατά της COVID.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα για τη Shanghai Disney Resort, που ήταν κλειστή για πάνω από τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του lockdown της Σανγκάης νωρίτερα φέτος.

Το πάρκο ήταν επίσης κλειστό για δύο ημέρες πέρυσι τον Νοέμβριο με πάνω από 30.000 επισκέπτες να παραμένουν κλεισμένοι σε αυτό, αφού οι αρχές έδωσαν σε όλους εντολή να υποβληθούν σε τεστ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σήμερα στην κινεζική πλατφόρμα Weibo έδειξαν κόσμο να σπεύδει τις πύλες του πάρκου, που ήταν ήδη κλειδωμένες.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει την αυθεντικότητα των βίντεο και η Shanghai Disney Resort δεν απάντησε σε ερώτηση για το πόσοι επισκέπτες έχουν παραμείνει εντός του πάρκου.

Τοπικές αρχές σε όλη την Κίνα συνεχίζουν να επιβάλλουν ακραία μέτρα για να προλάβουν την όποια πιθανότητα μετάδοσης του ιού μόλις εμφανιστούν κρούσματα, σύμφωνα με την πολύ αυστηρή προσέγγιση της χώρας για μηδενική ανοχή απέναντι στην COVID-19.

Το Universal Resort στην πρωτεύουσα Πεκίνο άνοιξε και πάλι σήμερα ύστερα από πέντε ημέρες αναστολής της λειτουργίας του, που επιβλήθηκε επίσης λόγω των μέτρων για την Covid.

