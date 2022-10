Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - ΠΑΟΚ: Θύμα ξυλοδαρμού 19χρονος ποδοσφαιριστής

Πώς συνέβη η επίθεση και τι καταγγέλει ο 19χρονος ποδοσφαιριστής.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται για την β΄ ομάδα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο ποδοσφαιριστής και ο συνομήλικος φίλος του διασκέδαζαν στο χώρο του λιμανιού, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν αποφάσισαν να αποχωρήσουν και πήγαν προς το αυτοκίνητό τους δέχτηκαν επίθεση από μία παρέα τεσσάρων ατόμων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.



Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής φέρει κάταγμα στο ζυγωματικό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι γιατροί θα αξιολογήσουν την κατάσταση του και θα αποφασίσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, ενώ ο φίλος του νοσηλεύεται με πιο ελαφρά τραύματα.



Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν δύο νεαρούς 21 και 22 χρονών οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή, η υπόθεση όμως πήρε αναβολή, λόγω απουσίας μαρτύρων.



Αναζητούνται, άλλα δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτουν οπαδικά κίνητρα και την υπόθεση χειρίζεται το κεντρικό λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.





