myPROPERTY: Ηλεκτρονικά οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών

Από πότε γίνεται υποχρεωτική η δήλωση φόρου κληρονομιών. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα.

Τις αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών θα δέχεται από την προσεχή Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος του 2022 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι προαιρετική ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2023 καθίσταται υποχρεωτική. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, διευρύνεται με νέες εφαρμογές η λειτουργία του myPROPERTY της ΑΑΔΕ για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση συμβολαιογράφων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, προαιρετικά από 2/11/2022 και υποχρεωτικά από 1/1/2023 τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι εφαρμογές:

• Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου κληρονομιών με Συμβόλαιο

• Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου κληρονομιών χωρίς Συμβόλαιο

Επίσης, από 2/11/2022 αναβαθμίζεται η εφαρμογή Δωρεών/ Γονικών Παροχών με Συμβόλαιο για χρηματικά ποσά και λοιπά κινητά, με την προσθήκη πεδίων αναγραφής πληροφοριών, με σκοπό την αποφυγή επισύναψης δικαιολογητικών. Για τις περιπτώσεις των συναλλαγών που δεν είναι εφικτή η (διαλειτουργική) ταυτοποίησή τους, απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών, τα οποία και αναφέρονται κατά περίπτωση. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100.000 συναλλαγές το χρόνο ψηφιοποιούνται με τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή myPROPERTY, θα παραμείνει κλειστή από την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 22:00 έως την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης που απαιτούνται για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών.

