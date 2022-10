Πολιτική

Πάτρα: Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (εικόνες)

Καταστροφές προκάλεσαν στα τοπικά γραφεία της ΝΔ στην Πάτρα οι κουκουλοφόροι που εισέβαλλαν, ενώ ήταν μέσα κόσμος. Η ανακοίνωση του κόμματος.

Επίθεση στα γραφεία της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα έκαναν κουκουλοφόροι το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τέσσερα άτομα τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία, εισέβαλλαν στα γραφεία του κόμματος (στον 4ο όροφο), τα οποία ήταν ανοιχτά μιας και σε λίγη ώρα ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αχαΐας και πέταξαν μπογιές, ενώ προκάλεσαν και ζημιές.

Η τοπική ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων, ενώ στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στην Πάτρα, επικρατεί αναστάτωση.

Στον χώρο υπήρχαν κάποια άτομα, καθώς επρόκειτο να γίνει συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής, χωρίς ωστόσο να τραυματιστούν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει την επίθεση κουκουλοφόρων στα γραφεία του κόμματός μας στην Πάτρα και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Η επίθεση έγινε ενώ ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΕΠ Πατρών ήταν μέσα, λίγο πριν ξεκινήσει συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής! Οι επικίνδυνοι, θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας φοβίζουν! Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν! Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες τους!».

