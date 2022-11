Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Μαθητής πήρε δεκάδες χάπια της μάνας του

Τι και πως αποκάλυψε ο ίδιος ο έφηβος, σημαίνοντας συναγερμό και μεγάλη κινητοποίηση για να σωθεί η ζωή του..

Απόπειρα αυτοκτονίας φαίνεται πως έκανε 15χρονο αγόρι, με καταγωγή από την Αλβανία, στην Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το παιδί πήγε το πρωί στο σχολείο και είπε στους συμμαθητές του ότι είχε καταναλώσει πολλά χάπια της πίεσης, τα οποία παίρνει η μητέρα του.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί να προχωρήσουν σε πλύση στομάχου.

Το παιδί μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατανάλωση 15 χαπιών.

