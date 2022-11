Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Γιάννης Σμαραγδής: “Είμαι δημιούργημα της γυναίκας μου” (βίντεο)

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης απάντησε για όλα. Τι υπόσχεση έδωσε στη γυναίκα του Ελένη, πριν φύγει η ίδια από τη ζωή.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" μετά την ολοκλήρωση των κινηματογραφικών βραβείων "Ελένη Σμαραγδή" και απάντησε σε όλα.

Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης μιλώντας συγκινημένος για το χαμό της αγαπημένης του συζύγου ανέφερε πως "η γυναίκα μου ήταν ένας άγγελος, ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στην οικογένεια μας'" ενώ εξομολογήθηκε πως "είμαι δημιούργημα της γυναίκας μου, εκείνη με έκανε σκηνοθέτη και βρισκόταν πίσω από όλα, οργάνωνε τα πάντα".

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε πως"αυτό που με κρατάει στη ζωή μετά το θάνατό της είναι η υπόσχεση που της έδωσα να ολοκληρώσω την ταινία "Καποδίστριας", όπως και έκανα. Της το είχα υποσχεθεί".

"Η δήλωση που έκανα για το Γιώργο Καπουτζίδη ήταν μία ατυχής στιμή" είπε ο κ. Σμαραγδής και συνέχισε "όχι μόνο τον γνωρίζω, τον εκτιμώ βαθιά και τον πήρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη" εξηγώντας πως "μετά το θάνατο της γυναίκας μου το μυαλό μου είναι χαμένο".

Σχετικά με τη φημολογία που υπήρξε για πρωταγωνιστικό ρόλο του Γιώργου Αγγελόπουλου στην ταινία του ο ίδιος το διαψεύδει αναφέροντας πως "ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να είναι ενημερωμένος και ο ενδιαφερόμενος".

Όσο για τη δήλωση που έκανε για το... "μέντιουμ" Λάκη Λαζόπουλο εξήγησε πως "όταν του είχα δείξει το σενάριο του El Greco μου είχε πει πως θα κόψει πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια, και όντως έτσι έγινε".

