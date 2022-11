Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβόλια: Θεοδωρίδου και Θεμιστοκλέους για την 4η ή 5η δόση (βίντεο)

Τι λένε οι ειδικοί για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις νέες υποπαραλλαγές του κορονοϊού και τα αυξημένα κρούσματα γρίπης.

Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της νόσου COVID-19, έκαναν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, σχετικά με τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, προκύπτει αύξηση τόσο των θανάτων ασθενών με κορονοϊό, όσο και των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια.

Ανησυχία προκαλούν για ορισμένες περιοχές τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα.

Προβληματισμό δημιουργεί και η αυξητική τάση, σε ορισμένες περιοχές, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων των καινούριων υποπαραλλαγών από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα.

