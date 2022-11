Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Έκκληση για εμβολιασμούς λόγω μεταλλάξεων και γρίπης

"Καμπανάκι" από τους επιστήμονες για τις νέες υποπαραλλαγές του κορονοϊού. Τι είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα επικαιροποιημένα εμβόλια.

Στην αξία των επικαιροποιημένων εμβολίων αναφέρθηκε απόψε, στην ενημέρωση που έγινε στο υπουργείο υγείας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών , καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου.

Όπως είπε η κυρία Θεοδωρίδου, τα εμβόλια που υπάρχουν ήδη και γίνονται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την νόσηση και το βασικό εμβολιασμό, βοηθούν να ενισχυθεί η ανοσία, ώστε κάποιος να μην νοσήσει σοβαρά και να μην χάσει τη ζωή του.

Η ίδια είπε ότι γίνονται μελέτες με καλά πρώτα αποτελέσματα, που διερευνούν αν τα επικαιροποιημένα εμβόλια, μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και μελλοντικές μεταλλάξεις.

Η κυρία Θεοδωρίδου έκανε ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε μια νέα μετάλλαξη του κορονοιού, αλλά ό,τι καινούργιο προκύπτει αφορά σε υποτύπους της παραλλαγής όμικρον.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των παιδιών, είπε ότι τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά αυξήθηκαν στην τρέχουσα χρονιά και αφορούσαν την παραλλαγή όμικρον. Όπως πρόσθεσε το 2022 παρατηρήθηκε αύξηση των επισκέψεων στα νοσοκομεία Παίδων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν έντονα όσον αφορά τη νόσηση των παιδιών από τον κορονοϊό. Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει πως οι σοβαρές παρενέργειες με την όμικρον, ήταν πολύ λιγότερες στα παιδιά και πως ακόμη δεν υπάρχουν δεδομένα για την long Covid στα παιδιά.

Αναφερόμενη στην σύσταση της επιτροπής εμβολιασμών για τα παιδιά έξι μηνών έως τεσσάρων ετών είπε ότι υπάρχει σύσταση για εμβολιασμό ειδικά αν έχουν υποκείμενα νοσήματα, ή είναι ανοσοκατεσταλμένα. Εξήγησε ότι τα υγιή παιδιά αυτής της ηλικίας θα μπορούν να εμβολιαστούν, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους, ενώ υπενθύμισε ότι η επιτροπή έχει γνωμοδότησε υπέρ της αναμνηστικής δόσης στα παιδιά 5 έως 11 ετών τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, τρεις μήνες μετά τον βασικό εμβολιασμό τους.

Η κυρία Θεοδωρίδου απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνύπαρξη του ιού της γρίπης με αυτήν του συγκυτιακού ιού αλλά και του Covid, τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, καθώς κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πως αυτοί οι τρεις ιοί θα επηρεάσουν την κοινότητα.

Εκεί που υπάρχουν εμβόλια καλό είναι να γίνονται τόνισε κυρία Θεοδωρίδου, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι φέτος «λείπει η προίκα της γρίπης» όπως είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή η χαμηλή ανοσία στον ιό της γρίπης, καθώς φορώντας τη μάσκα δεν επιτρέψαμε στην γρίπη τα 2 προηγούμενα χρόνια να επηρεάσει σημαντικά την κοινότητα.

Η ίδια, πάντως, τονίζει ότι παρότι στην Αμερική κάνουν λόγο για διπλάσια κρούσματα γρίπης φέτος, «προς το παρόν στη χώρα μας δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για κύμα γρίπης». Τέλος διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια, ούτε εμβόλια για να προστατεύουν μαζί από τη γρίπη και τον κορονοϊό γι αυτό θα πρέπει να κάνουμε τα επικαιροποιημένα εμβόλια που υπάρχουν και να μην αναμένουμε κάτι νέο.

