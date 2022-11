Αθλητικά

Champions League: Πρώτη η Πόρτο, στο Europa η Λεβερκούζεν, εκτός Ευρώπης η Ατλέτικο

Η Πόρτο νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και όχι μόνο κατέκτησε την πρωτιά, αλλά… πέταξε εκτός Ευρώπης τους “ροχιμπλάνκος”΄.

Τι κι αν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο του Champions League με δύο σερί ήττες; Η Πόρτο πήρε... φόρα και με ένα καταπληκτικό φίνις στη φάση των ομίλων, έφτασε το "4Χ4" νικώντας αρκετά εύκολα και την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 και κατέκτησε την πρωτιά στο γκρουπ, προσπερνώντας στην 6η και τελευταία αγωνιστική και την Μπριζ, η οποία έμεινε στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην "BayArena" και τερμάτισε στη 2η θέση.

Ο ένας βαθμός, πάντως, αποδείχθηκε "χρυσός" για τους Γερμανούς, καθώς τους έδωσε το "εισιτήριο" για τα play off του Europa League. Στον αντίποδα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό της απ' τους "16" του Champions League, έμεινε 4η κι οριστικά εκτός Ευρώπης μετά από πάρα πολλά χρόνια στο βράδυ μάλιστα που ο "Τσόλο" Σιμεόνε έφτασε τους 596 αγώνες στους "ροχιμπλάνκος" και ισοφάρισε το "στοιχειωμένο" ρεκόρ του Μιγκέλ Μουνιόθ σε πάγκο ισπανικής ομάδας.

Η Πόρτο νίκησε πολύ εύκολα την Ατλέτικο, "χτυπώντας" δύο φορές πριν καν συμπληρωθούν τα πρώτα 25 λεπτά. Ο Μεχντί Ταρεμί, με το 12ο τέρμα του σε 16 επίσημα ματς την εφετινή σεζόν, άνοιξε το δρόμο για τους "δράκους" κι ο Εουστάκιο στο 24' "σφράγισε" από νωρίς το τρίποντο για την Πόρτο, η οποία έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες στο υπόλοιπο παιχνίδι για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το αυτογκόλ του Μαρκάνο διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Την ίδια ώρα, η -βελτιωμένη με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της- Λεβερκούζεν πίεσε πολύ την Μπριζ για να φτάσει στη νίκη, όμως απ' τη μία τα δοκάρια (Σικ) κι απ' την άλλη ο Μινιολέ κράτησαν το "μηδέν" στη βελγική άμυνα, αν και το τελικό 0-0, δεν... χάλασε ιδιαίτερα τις "ασπιρίνες".

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής του Champions League:

ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

1ος όμιλος

Λίβερπουλ-Νάπολι 22:00

Ρέιντζερς-Άγιαξ 22:00

2ος όμιλος

Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(5΄ Ταρεμί, 24΄ Εουστάκιο - 90΄+5 αυτ. Μαρκάνο

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μπριζ 0-0

3ος όμιλος

Μπάγερν Μονάχου-Ίντερ 22:00

Πλζεν-Μπαρτσελόνα 22:00

4ος όμιλος

Σπόρτινγκ Λισ.-Άιντραχτ Φρ. 22:00

Μαρσέιγ-Τότεναμ 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

5ος όμιλος

Τσέλσι-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Μίλαν-Σάλτσμπουργκ 22:00

6ος όμιλος

Ρεάλ Μαδρίτης-Σέλτικ 19:45

Σαχτάρ-Λειψία 19:45

7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι-Σεβίλη 22:00

Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00

8ος όμιλος

Γιουβέντους-Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Μακάμπι Χάιφα-Μπενφίκα 22:00

