Πάτρα: Ξυλοδαρμός κρεοπώλη που... ζήτησε τα χρωστούμενα!

‘Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα του θύματος πέρασε από το κατάστημα δυο αδερφών για να πληρωθεί ένα τιμολόγιο.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν δύο αδέλφια που διατηρούν κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας, γνωστά και από τον χώρο του αθλητισμού, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη επιχειρηματίας στον χώρο της εμπορίας κρεάτων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τ.Σ. συνεργαζόταν με την επιχείρηση των δύο αδελφών από το Πάσχα. Οι σχέσεις τους ήταν άριστες, όμως την περασμένη Δευτέρα έγινε τέτοιος τσακωμός που κατέληξε σε σκηνή «ρινγκ» και μάλιστα εν μέσω της κεντρικής οδού της Πάτρας.

Υπήρχε ένας απλήρωτος λογαριασμός ύψους 1.800 ευρώ προς την εταιρεία κρεάτων και η σύζυγος του ιδιοκτήτη, έχοντας μαζί της το τιμολόγιο, πέρασε από το κατάστημα των αδελφών για να πληρωθεί. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην μήνυση που υπεβλήθη αργότερα, τα αδέλφια αρνήθηκαν να την πληρώσουν ισχυριζόμενοι πως υπάρχει κλοπή στο «ζύγι» και μάλιστα επικαλούνταν και την κάμερα κλειστού κυκλώματος στο μαγαζί τους που κατ’ εκείνους το αποδείκνυε!

Η γυναίκα έπεσε από τα σύννεφα, ήταν η πρώτη φορά που «ακουγόταν» κάτι τέτοιο για την εταιρεία της οικογένειάς της από χείλη πελατών. Επέμενε πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και πως έχουν κάνει λάθος, τα πνεύματα οξύνθηκαν και ένας εκ των δύο την εξύβρισε πολύ άσχημα. Έχοντας βάλει τα κλάματα, έφυγε άρον-άρον από το μαγαζί και μετά από λίγο βρέθηκε εκεί ο σύζυγος. Διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συμπεριφορά των δύο αδελφών προς τη σύζυγό του αλλά και το ότι τον συκοφάντησαν ως επαγγελματία και τότε τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο!

Ένας εκ των δύο τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, τον ακινητοποίησε και την στιγμή που ο ήδη χτυπημένος επιχειρηματίας είδε και τον άλλο αδελφό να έρχεται προς το μέρος του, κατάφερε και έβγαλε την μπλούζα του, απελευθερώθηκε, έτρεξε προς τον δρόμο και άρχισε ημίγυμνος να καλεί σε βοήθεια. Τα δύο αδέλφια φοβήθηκαν, του πέταξαν την μπλούζα και έκλεισαν την πόρτα του καταστήματος.

Ο κρεοπώλης πέρασε αμέσως από Ιατροδικαστή, ο οποίος κατέγραψε τα χτυπήματα και συνέταξε έκθεση. Στη συνέχεια μήνυσε τα δύο αδέλφια.

Η υπόθεση έχει πάρει πια τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ θα υποβληθεί και αγωγή, τόσο για το χρέος, όσο και την ηθική βλάβη που υπέστησαν ο επαγγελματίας και η σύζυγός του.

