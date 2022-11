Κοινωνία

Γλυφάδα: Σκοτώθηκε μωρό 18 μηνών - Έπεσε από τον τέταρτο όροφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η ανείπωτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του παιδιού, το οποίο υπέκυψε στα τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση του.

Θρήνος για ένα αγόρι μόλις 18 μηνών στην Γλυφάδα, που γύρω στις 17:00 της Τρίτης, βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα τετάρτου ορόφου και δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Άμεσα, από την οδό Σμύρνης στην Γλυφάδα, το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου δυστυχώς κατέληξε, υποκύπτοντας στα τραύματα του.

«Άνοιξε τη σίτα και έφυγε» περιγράφει η μητέρα του

Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα που έχασε το μόλις 18 μηνών παιδί της, περιγράφει τα δραματικά λεπτά που στοίχισαν τη ζωή του αγοριού της.

«Πήγα στην τουαλέτα και άνοιξε τη σίτα, βγήκε στο μπαλκόνι, κοίταξε από κάτω και “έφυγε”» περιέγραψε κλαίγοντας η άτυχη μητέρα στο newsit.gr, προσθέτοντας «ήρθε το μεγάλο μου το παιδί και μου το είπε, μου είπε ότι έπεσε. Δεν είχα προλάβει να αντικαταστήσω την καλαμωτή».

Η οικογένεια έχει ακόμη ένα παιδί 4 ετών, ενώ για το θάνατο του μικρού αγοριού έγινε προσαγωγή του 34χρονου πατέρα του, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Ρία Ελληνίδου: τα πανηγύρια, οι προτάσεις γάμου και το “έφυγες, μάστορα”

“Τρι - δημία” από γρίπη, κορονοϊό και RSV: “Καμπανάκι” από τους ειδικούς (βίντεο)

Ναυάγιο στην Εύβοια: δεκάδες αγνοούμενοι στο Στενό του Καφηρέα