ΗΣΑΠ - Μαρούσι: λήστεψε ανήλικο υπό την απειλή μαχαιριού

Πώς εντοπίστηκε από τις αρχές ο... ληστής του ΗΣΑΠ και τι βρέθηκε στην κατοχή του.



Συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός που είχε διαπράξει ληστεία σε βάρος ανήλικου στο σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» του Αμαρουσίου. Βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ρόπαλο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 31-10-2022 στο Ν. Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) 21χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί Αλλοδαπών.Ειδικότερα, ο 21χρονος την 9-10-2022 προσέγγισε τον ανήλικο κατά την έξοδό του από το σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και με απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο. Το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου που επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης, ταυτοποίησε τα στοιχεία του 21χρονου.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) που τον αναζητούσαν, τον εντόπισαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου την 31-10-2022 στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου και μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα ρόπαλο. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε στερούταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

